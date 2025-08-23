Я нашел ошибку
Главные новости:
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской.
Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной
По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.
Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в здании Сбербанка
Проект поможет вовлечению учащихся ДШИ в музыкальное искусство и нацелен на воспитание не только музыкантов, но и ценителей музыки.
На базе Красноярской Детской школы искусств стартует проект «Детская филармония»
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России».
Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в здании Сбербанка

23 августа 2025 11:53
152
По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.

В ходе учения в здании Сбербанка личному составу 31 пожарно-спасательного отряда необходимо было продемонстрировать слаженные действия по ликвидации условного пожара, эвакуации людей и поиску пострадавших.

По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.

После сработки системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения началась эвакуация людей из здания администрацией объекта.

При сверке списков обнаружилось, что отсутствуют 2 человека, числящиеся в отделениях банка на четвертом и восьмом этажах.

Руководитель тушения пожара определил решающее направление на поиск и спасение людей. В результате проведенной разведки оба сотрудника банка были спасены звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств.

Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки специалистов 31 ПСО и их способность эффективно действовать в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Тольятти

Новости по теме
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
23 августа 2025, 14:31
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Мальчику назначено амбулаторное лечение. Происшествия
1
Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований.
23 августа 2025, 10:11
Тольяттинская поликлиника № 2 получила цифровой маммограф и рентген-аппарат
Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований. Здравоохранение
206
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
22 августа 2025, 13:15
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона. Спорт
435
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
383
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
782
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
780
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1110
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
899
