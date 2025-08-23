Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в здании Сбербанка

В ходе учения в здании Сбербанка личному составу 31 пожарно-спасательного отряда необходимо было продемонстрировать слаженные действия по ликвидации условного пожара, эвакуации людей и поиску пострадавших.
По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.
После сработки системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения началась эвакуация людей из здания администрацией объекта.
При сверке списков обнаружилось, что отсутствуют 2 человека, числящиеся в отделениях банка на четвертом и восьмом этажах.
Руководитель тушения пожара определил решающее направление на поиск и спасение людей. В результате проведенной разведки оба сотрудника банка были спасены звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств.
Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки специалистов 31 ПСО и их способность эффективно действовать в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: ГУ МЧС СО