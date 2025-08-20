Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области

63

Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона. Технопарк инициировал разработку AI-бота «Грант-Радар» – нового персонального консультанта по мерам поддержки для технологических предпринимателей и стартапов. Приглашаем команды технокомпаний принять участие в его массовом тестировании.

AI-бот использует искусственный интеллект для подбора актуальных программ поддержки, умеет объяснить сложные условия простым языком, работает в режиме «24/7» и экономит пользователям время. Чтобы узнать больше о AI-боте нужно перейти на сайт проекта, а затем в телеграм.

На этапе тестирования данный сервис является полностью бесплатным. Обратная связь от пользователей позволит сделать его лучше. Сбор обратной связи автоматизирован. Период тестирования сервиса – август 2025.

Команда благодарит за поддержку и приглашает представителей предпринимательского сообщества присоединиться к AI-боту «Грант-Радар».

Фото: технопарк «Жигулёвская долина»