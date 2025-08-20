Я нашел ошибку
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области

20 августа 2025 14:12
63
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.

Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона. Технопарк инициировал разработку AI-бота «Грант-Радар» – нового персонального консультанта по мерам поддержки для технологических предпринимателей и стартапов. Приглашаем команды технокомпаний принять участие в его массовом тестировании.

AI-бот использует искусственный интеллект для подбора актуальных программ поддержки, умеет объяснить сложные условия простым языком, работает в режиме «24/7» и экономит пользователям время. Чтобы узнать больше о AI-боте нужно перейти на сайт проекта, а затем в телеграм.

На этапе тестирования данный сервис является полностью бесплатным. Обратная связь от пользователей позволит сделать его лучше. Сбор обратной связи автоматизирован.  Период тестирования сервиса – август 2025.

Команда благодарит за поддержку и приглашает представителей предпринимательского сообщества присоединиться к AI-боту «Грант-Радар».

 

Фото:  технопарк «Жигулёвская долина»

Он в составе эстафеты 4х100 метров вольным стилем занял первое место и установил новый мировой рекорд (юниорский).
20 августа 2025, 12:48
Тольяттинский пловец Георгий Злотников - рекордсмен мира
Он в составе эстафеты 4х100 метров вольным стилем занял первое место и установил новый мировой рекорд (юниорский). Спорт
121
С травмой головы он доставлен в больницу.
20 августа 2025, 12:28
В Тольятти подросток попал под колеса Opel Insignia
С травмой головы он доставлен в больницу. Происшествия
122
В результате падения в салоне автобуса женщина получила серьезные травмы.
20 августа 2025, 10:15
Судебные приставы Тольятти взыскали моральный вред в пользу пострадавшей пассажирки автобуса 
В результате падения в салоне автобуса женщина получила серьезные травмы. Общество
165
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
538
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
540
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
905
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
703
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
798
