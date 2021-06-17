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Театральный фестиваль пройдет в Тольятти

17 июня 2021 10:15
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Театральный фестиваль пройдет в Тольятти

С 21 по 27 июня вот уже в 12-й раз в Тольятти пройдёт театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»! В этом году фестиваль проходит под девизом «Театр следующего поколения» и посвящён теме детского и подросткового спектакля.
Основная площадка фестиваля – театр «Дилижанс». Кроме того, показы будут проходить в Драматическом театре «Колесо» имени Г.Б. Дроздова и Молодёжном театре «Вариант» (ДК «Тольяттиазот»).

В первый день фестиваля будет показан спектакль «А рыбы спят?» театра «Жёлтый квадрат» г. Екатеринбург. Спектакль-участник программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска»-2021.

Тема детского спектакля будет исследоваться в режиссёрской лаборатории фестиваля: зрители увидят пять эксклюзивных премьер от режиссёров из Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти с участием актёров театра «Дилижанс». Лучший спектакль по итогам зрительского голосования обретёт художественное оформление и войдёт в репертуар театра в новом сезоне.

В Гостевую программу фестиваля вошли самостоятельные творческие разработки актёров и режиссеров тольяттинских и самарских театров.

12-й театральный фестиваль «Премьра одной репетиции» проводится при поддержке Департамента культуры администрации городского округа Тольятти, публичного акционерного общества «Тольяттиазот», фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, а также многочисленных друзей и партнёров театра «Дилижанс».

Теги: театр Дилижанс Театральный фестиваль

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