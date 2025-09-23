Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Статус малой технологической компании получили 86 предприятий Самарской области

23 сентября 2025 14:25
166
Только за последние две недели МТК были признаны три резидента технопарка «Жигулёвская долина».

С начала 2025 года статус малой технологической компании (МТК) получили 35 компаний Самарской области. Только за последние две недели МТК были признаны три резидента технопарка «Жигулёвская долина»: ООО «Газ Сервис Консалтинг», ООО «Шторм СЛ» и ООО «Ультра Харвест». 

В общей сложности уже 86 компаний региона входят в Реестр МТК, из них 29 компаний являются резидентами технопарка «Жигулёвская долина». Включение в Реестр открывают доступ к специальным инструментам господдержки и льготам. 

«Мы будем стимулировать высокотехнологичные производства, укреплять научный и кадровый потенциал, а также налаживать сотрудничество между участниками процесса импортозамещения в ключевых отраслях российской экономики», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

МТК разрабатывают и производят инновационную продукцию в приоритетных отраслях экономики. МТК разрабатывают и производят инновационную продукцию в приоритетных отраслях экономики. Больше всего малых технологических компаний в нашей стране работает в сфере информации, промышленности и здравоохранения. Среди наиболее востребованных направлений их деятельности: искусственный интеллект, обработка и хранение больших данных, интеллектуальные системы управления, инженерные комплексы, средства разработки ПО. 

С 2025 года технопарк «Жигулёвская долина» по поручению Правительства Самарской области проводит информационное и консультационное сопровождение компаний региона по получению статуса МТК и соответствующих мер поддержки.

«Мы создаём все условия для того, чтобы талантливые разработчики и учёные могли коммерциализировать свои идеи и выводить на рынок конкурентоспособную продукцию. В этом им помогают и возможности статуса МТК, и возможности, созданные на уровне региона», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

ООО «ФерментумЛАБ» разрабатывает инновационные продукты питания, содержащие пробиотические культуры и их метаболиты. Компания стала резидентом технопарка «Жигулёвская долина» весной 2025 года. 

«Прежде всего, отмечу, что статус МТК даёт нашей компании возможность стать резидентом фонда «Сколково» по упрощённой схеме, – отметил Расим Рамазанов, директор ООО «ФерментумЛАБ». – Для развития нашего производства важно и то, что МТК могут в приоритетном порядке получать патенты в Роспатенте». 

Компания «Аира Флот» занимается решением экологических проблем, разрабатывает беспилотные надводные аппараты для мониторинга качества воды. «Аира Флот» является резидентами технопарка «Жигулёвская долина» и «Сколково». 

«Статус малой технологической компании – это доступ к грантовым программам, который позволяет провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), что даёт возможность расширить производство, – поясняет директор ООО «Аира Флот» Иван Петров. – НИОКР для производств, не вышедших ещё на большие объёмы выпуска продукции, представляет существенные затраты. Именно по этой причине мы рассматриваем полученный статус МТК как реальное подспорье в масштабировании проекта». 

Среди основных мер поддержки МТК:
- получение статуса участника проекта «Сколково» по упрощенной процедуре; 
- микрогранты стартапам проекта «Сколково»; 
- возмещение инвестиций в МТК («Сколково»);
- гранты Фонда содействия инновациям (ФСИ);
- льготное кредитование;
- грантовая программа «доращивания» поставщиков корпораций Центра поддержки инжиниринга и инноваций;  
- промышленная ипотека (Минпромторг РФ);
- приоритетное получение патентов (Роспатент);
- получение статуса проекта «НТИ». Венчурное финансирование НТИ;
- государственная аккредитация ИТ-компаний (Минцифры России) и пр. 

Базовыми критериями отнесения к МТК являются выручка (не более 4 млрд руб. за предыдущий год), вид деятельности технологической компании, наличие исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или наличие заявления на госрегистрацию РИД (программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем). Необходимо, чтобы основной ОКВЭД бизнеса входил в Перечень, утверждённый Правительством РФ.  

В рамках федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» планируется, что к 2030 году в нашей стране будет работать около 12 тысяч МТК, сообщает пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина».

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»

