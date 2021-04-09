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Сегодня заканчивается прием документов на должность главы Тольятти

9 апреля 2021 13:48
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Сегодня заканчивается прием документов на должность главы Тольятти

В Тольятти в пятницу, 9 апреля, завершается прием заявок на пост мэра города.  Он стартовал 9 марта.

А итоги конкурса по поиску по отбору кандидатур на эту должность будут подведены на итоговом заседании специальной комиссии. В составе этой комиссии – 20 человек. Половина из них назначена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Другую половину определили участники заседания Думы 3 марта. Среди них – представители Годумы и заксобрания Тольятти, политических партий, общественности, вузов.

Один из кандидатов, к слову, - главный врач ТГБ №5 Николай Ренц. С 2000 по 2007 год он занимал пост первого заместителя мэра.

Напомним, экс-глава Тольятти Сергей Анташев подал в отставку 18 февраля. До этого в рамках проекта «Главная тема» в прямом эфире ГТРК «Самара» губернатор Дмитрий Азаров высказал мэру Автограда ряд претензий. Затем состоялась встреча главы региона и Сергей Анташева. И по ее итогам было принято решение об отставке.

В адрес администрации Автограда звучали претензии как от региональных властей, так и от жителей города. Среди них – недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации, некачественное исполнение задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии, в том числе, рекультивации территорий промпредприятий. Кроме того, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот.

Сергей Анташев занимал пост мэра Автограда почти 4 года - с 17 апреля 2017 года. Сейчас обязанности главы Тольятти исполняет Игорь Ладыка. До этого он работал первым заместителем мэра Автограда, пишет ГТРК Самара.

Фото: Дума г.о. Тольятти

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