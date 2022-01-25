Резидент «Жигулевской долины» создал уникальное оборудование для обслуживания магистральных трубопроводов

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Резидент технопарка «Жигулевской долины» - тольяттинская компания «ВПК-Концепт» - создала устройство, способное выполнять работы на трубопроводах в потенциально опасных для жизни человека условиях. Платформа ВПК-1 состоит из трёх связанных между собой блоков, которые движутся в автоматическом режиме по заданному программой направлению продольно и поперек оси трубы. Каждый блок укомплектован парой всенаправленных колес Илона, что позволяет платформе двигаться в любом направлении по оси трубопровода.

«ВПК-Концепт» стала резидентом технопарка в 2021 году и уже уверенно развивается в сегменте обслуживания магистральных нефтегазотрубопроводов. За это время специалисты компании провели ряд успешных испытаний и получили патент на свое изобретение.

По словам директора ООО «ВПК-Концепт» Андрея Кузнецова, устройство может быть установлено на трубопроводе одним человеком и оснащено различным оборудованием для выполнения технологических операций при обслуживании и ремонте основных трубопроводов. Например, комплектом для снятия изоляции с поверхности трубопровода, оборудованием для лазерной обработки поверхности, диагностики и нанесения покрытий.

В продвижении продукта и поиске потенциальных клиентов «ВПК-Концепт» помогают меры поддержки и возможности, существующие для резидентов технопарка. «Важным преимуществом статуса резидента технопарка является возможность участвовать в различных информационных мероприятиях. На площадке «Жигулевской долины» проводится много полезных круглых столов, форумов и конференций, в которых мы стараемся принимать участие. Для нас это удобно и выгодно – на подобных мероприятиях довольно легко найти потенциального заказчика в лице крупной компании», - пояснил Андрей Кузнецов.

«Мы всесторонне поддерживаем наших инноваторов и инженеров в продвижении их разработок, развитии высокотехнологических стартапов до уверенных в себе бизнес-проектов. Каждый резидент «Жигулевской долины» может обратиться за консультационной, образовательной, имущественной поддержкой, помощью в поиске источников финансирования, в том числе – посредством привлечения ресурсов федеральных институтов развития», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Важно, что это полностью российская разработка – от чертежей до производства, которое находится в Самарской области. Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Самарской области, мы, как оператор инновационной деятельности региона, создаем максимально комфортные условия для быстрого и качественного роста подобных проектов и уверены, что в скором будущем эта технология будет широко применяться не только в нашем регионе, но и на территории всей страны», – отметил руководитель оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Фото: пресс-служба технопарка