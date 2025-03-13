Я нашел ошибку
Главные новости:
Особая экономическая зона «Тольятти» входит в число самых эффективных инвестиционных площадок страны.
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» наращивают инвестиции в свои производства
В мероприятии примут участие ведущие российские историки, филологи, краеведы, культурологи и другие специалисты, которые вместе обсудят вопросы книговедения, литературы и отечественной истории.
СОУНБ приглашает на «VIII Гротовские чтения»
Новая работа продолжает предыдущие изыскания команды учёных МНИЦТМ.
Учёные Самарского политеха получили новый грант на исследование твёрдых электролитов с высокими эксплуатационными характеристиками
С 28 по 30 апреля пройдет марафон Знание.Первые Российского общества «Знание», который будет посвящен 80-летию Великой победы.
Пермь и Казань станут площадками «победного» марафона Знание.Первые в ПФО
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
17 марта на сцене Самарского академического театра драмы состоится концерт фестиваля «Дороги Победы»
17 марта на сцене Самарского академического театра драмы состоится концерт фестиваля «Дороги Победы»
АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний Lada Iskra
АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний Lada Iskra
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0.05
EUR 93.97
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные

Резиденты ОЭЗ «Тольятти» наращивают инвестиции в свои производства

13 марта 2025 14:37
31
Особая экономическая зона «Тольятти» входит в число самых эффективных инвестиционных площадок страны.

Особая экономическая зона «Тольятти» входит в число самых эффективных инвестиционных площадок страны — по итогам 2024 года ОЭЗ Самарской области заняла третью строчку VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. В настоящее время резидентами главной региональной инвестплощадки являются 39 российских и зарубежных компаний. По итогам 2024 года более чем в 2 раза выросла выручка компаний и превысила 30 млрд рублей.

ОЭЗ «Тольятти» — территория, позволяющая бизнесу в короткие сроки и на льготных условиях запускать новые производства. Инвесторам доступны готовые земельные участки с готовыми инженерными сетями и всей необходимой инфраструктурой, налоговые и таможенные льготы, сопровождение со стороны управляющей компании ОЭЗ. Такой подход позволяет инвестору экономить до 30% капитальных затрат на строительстве.

Новые резиденты, которые зашли в ОЭЗ в 2024 году, планируют построить производства оборудования для сферы альтернативной энергетики, пенополиуретанового наполнителя для автомобильных сидений, а также светотехнических изделий и узлов из пластмасс для сферы автопрома.

«Мы рассчитываем, что до конца 2027 года количество резидентов площадки достигнет 44 компаний, объем вложенных инвестиций составит около 60 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысит 5 тысяч», — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня ОЭЗ — это многоотраслевая инвестплощадка, здесь динамично развиваются несколько сфер промышленности. Одна из них — фармацевтическая — представленная заметными игроками российского рынка.

Сразу три производства на площадке ОЭЗ разместила жигулевская ГК «Озон Фармацевтика», которая представлена во всех фармацевтических нишах и входит в число лидеров российской фарминдустрии. В настоящее время это действующее производство, выпускающее готовые лекарства для рынка региона и всей страны. Инвестор вложил в строительство завода 5 млрд рублей, создал более 500 новых рабочих мест.

Более 5 млрд рублей составили инвестиции в производство лекарственных средств полного цикла «Мабскейл». Компания специализируется на биотехнологиях и в настоящее время готовится к старту промышленного производства первых биотехнологических препаратов. В начале марта здесь завершили монтаж оборудования на линии производства активных фармацевтических субстанций. Усиление мощностей позволит предприятию ежегодно выпускать до 1 млн флаконов сухих препаратов, 5 млн одноразовых инъекционных систем и более 4 млн флаконов стерильных растворов.

«Мы впервые обозначили свой интерес к биотехнологиям в 2015 году. До 2019 года в особой экономической зоне «Тольятти» велось строительство производственного комплекса «Мабскейл», тогда же наш первый биосимиляр вошел в I фазу клинических исследований. Сегодня мы выходим на финальную стадию подготовки к производству промышленного масштаба», — рассказал Александр Петров, к.м.н., заместитель генерального директора «Мабскейл» по разработке.

Еще один завод группы компаний — «Озон Медика» — находится в стадии активного строительства.

К запуску готовится предприятие компании «ПОЛИФАРМ», которое будет производить вспомогательные компоненты для создания лекарств. Резидент уже инвестировал в создание производства 337 млн рублей.

Действующим участником фармацевтического кластера ОЭЗ также является Самарский завод медицинских изделий, одно из самых крупных предприятий России по производству нитриловых перчаток.

Еще одно перспективное направление развития ОЭЗ «Тольятти» — пищевая промышленность. В 2023 году здесь состоялся запуск Тольяттинского комбината пищевых продуктов. Инвестор построил завод за полтора года, оснастил его современными высокопроизводительными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел. Комбинат рассчитан на переработку 600 тыс. тонн масличных в год – это подсолнечник, рапс и лен.

Сумма инвестиций в первый этап проекта составила 15 млрд рублей. Запуск комбината обеспечил создание более 700 рабочих мест. Первой продукцией ТКПП стало подсолнечное масло «Слобода». Совокупная мощность ТКПП по очистке и фасовке масла составляет 250 тыс. тонн в год.

«Мы сопровождали этот масштабный проект на каждом этапе его реализации, вместе с инвестором делали все для его быстрого запуска. Новый комбинат пищевых продуктов сделает свой заметный вклад в развитие экономики региона: это рабочие места, качественные продукты питания, а также дополнительные возможности для сельхозтоваропроизводителей, среди которых надежное партнерство и хорошие цены на сырье», — пояснил Дмитрий Богданов.

К скорому запуску готовится предприятие специальных и диетических продуктов питания компании «ПК «Фитнес-Фуд». Известный производитель протеиновых десертов уже вложил в свое производство 2,4 млрд рублей.

Рост объема инвестиций позволяет предприятиям быстрее запускать производственные процессы и выходить на проектные мощности. Резиденты ОЭЗ также выпускают сжиженный природный газ, перерабатывают металлы, а также макулатуру с последующим производством из нее новых изделий, производят автокомпоненты.

В планах правительства региона — запустить третью очередь в 2026 году и начать проектирование четвертой очереди особой экономической зоны. Такое поручение дал команде минэкономразвития региона губернатор Вячеслав Федорищев. «В 2025 году планируем запустить здесь пять производств. Параллельно ведем переговоры с новыми инвесторами. Приоритет — высокотехнологичным проектам», — отмечал ранее глава Самарской области.

ОЭЗ «Тольятти» лидирует среди других аналогичных площадок страны по количеству созданных рабочих мест. Самый заметный вклад внесли «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов», «Формат экологичные решения», «Эдша Тольятти», «Гумма Лайн», «ИнтЭксПласт», «Метсервис Поволжье» и другие.

Одним из главных конкурентных преимуществ тольяттинской ОЭЗ является наличие железной дороги, созданной по концессионному соглашению с ОАО «РЖД». Возможность отгрузки продукции по железной дороге позволила привлечь в Самарскую область сразу несколько крупных инвесторов. Одним из них стал ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти» — производственно-логистический центр Магнитогорского металлургического комбината. Успешный опыт Самарской области стал первой подобной концессией в стране и позволил другим регионам действовать по такому же механизму.

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Владимир Гутенёв посетил Тольяттинский государственный университет.
12 марта 2025, 19:54
Опыт вузов региона учтут в разработке новой Стратегии образования до 2040 года
Владимир Гутенёв посетил Тольяттинский государственный университет. Общество
367
Юноши и девушки достойно боролись за победу, показывая прекрасные результаты на радость тренерам и болельщикам.
07 марта 2025, 16:25
В Тольятти прошли соревнования по дзюдо среди «Юных динамовцев»
Юноши и девушки достойно боролись за победу, показывая прекрасные результаты на радость тренерам и болельщикам.   Общество
885
Заплатила за удар по голове.
07 марта 2025, 16:11
Судебные  приставы взыскали с тольяттинки, затеявшей в баре драку, компенсацию морального вреда
Заплатила за удар по голове. Общество
978
В центре внимания
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
13 марта 2025  14:03
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
66
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
13 марта 2025  11:39
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
169
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
13 марта 2025  10:08
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
218
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
13 марта 2025  09:46
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
177
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
12 марта 2025  12:12
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
424
Весь список