Резидент технопарка «Жигулёвская долина» осваивает рынки арабских стран

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Сначала Объединенные Арабские Эмираты, а теперь и Королевство Саудовская Аравия – такова география партнёрских связей компании «ВайтБейс», резидента технопарка «Жигулёвская долина».

Компания поставляет жидкую кровлю собственного производства на строительный рынок Арабских Эмиратов, а также снабжает своей продукцией под маркой WhiteBase ряд организаций, проводящих ремонтные работы в этой стране. Положительные отзывы специалистов из ОАЭ сыграли не последнюю роль в старте отношений с Саудовской Аравией.

В ноябре 2024 года команда резидента посетила Королевство Саудовская Аравия с деловым визитом. Местом встречи с потенциальными партнёрами стала Международная выставка строительных материалов и технологий «SAUDI BUILD 2024», прошедшая с 4 по 7 ноября 2024 года в г. Эр-Рияд.

«После начала поставок нашей продукции в ОАЭ мы приняли решение о масштабировании нашего бизнеса на территории арабских стран, – пояснила директор компании «ВайтБейс» Мария Гудкова. – Мы ставили перед собой задачу продемонстрировать наши возможности, качество продукции (тепло- и гидроизоляционные смеси) и подписать стартовый пакет документов, который позволит расширить сотрудничество в ближайшее время».

Переговоры с представителями строительной отрасли Саудовской Аравии прошли при содействии Российского экспортного центра и участии торгового атташе Министерства экономического развития Сергея Теплякова.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, а весной этого года запланирован ряд деловых встреч между специалистами. Следующий этап – ответный визит представителей Королевства, подписание дистрибьюторского договора, определение линейки продукции, сроков и объема поставок.

На производстве в Тольятти WhiteBase выпускает широкую линейку гидроизоляционных материалов кровли, теплоизоляционные смеси, несколько видов резиновых красок, эпоксидных смол для заливки полов и расходные материалы. Собственный центр разработки рецептуры и лаборатория позволяют создавать уникальные продукты практически под любое техническое задание клиента.

Являясь резидентом технопарка, компания активно использует меры поддержки: изготовление рекламных роликов, получение патентов, составление бизнес-планов, переводы на иностранные языки и др.

– Эффективность региональной экосистемы поддержки инноваций измеряется подобными историями успеха, – прокомментировал директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. – Если проекты, растущие в технопарке, становятся коммерчески успешными и востребованными, а география их распространения преодолевает границы, – это, конечно же, успех и для команды проекта, и для нас.

Отметим, что становление WhiteBase пришлось на пик введения санкций против России, что послужило драйвером развития. Компания обладает высоким уровнем технологического суверенитета, а продукция – высокой степенью локализации.

Фото: пресс-служба технопарка