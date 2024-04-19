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Разработчик аддитивных микротурбин стал победителем Стартап-тура в Тольятти

19 апреля 2024 14:37
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Технопарк «Жигулёвская долина» принял Стартап-тур «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

Технопарк «Жигулёвская долина» принял Стартап-тур «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Это масштабный федеральный проект, направленный на поиск перспективных инновационных разработок. Темой события в этом году стал  «Региональный форсаж».

Конкурс технологических проектов стал основной точкой притяжения мероприятия, где за главный приз поборолись самые перспективные инновационные разработки региона.

Первое место в гранд-финале досталось стартапу «ЗД КУБ», который развивает проект аддитивных микротурбин. Про разработку малоразмерной турбины с использованием методов аддитивного производства и дальнейшие перспективы проекта рассказал Антон Полтораднев, руководитель проекта «ЗД КУБ»: «Сейчас мы определили для себя два ключевых рынка сбыта. Это рынок беспилотных летательных аппаратов, в которых используются реактивные двигатели, то есть микротурбины. Второе направление, где нужна наша разработка, — это производство вспомогательных силовых установок для беспилотных летательных аппаратов, что позволяет увеличить дальность и время полёта».

Тольяттинский этап Стартап-тура посетил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Он поприветствовал участников события и рассказал о мерах поддержки технологического бизнеса, которые действуют на федеральном уровне.

«В рамках нацпроекта реализуется большое количество мер поддержки для разработчиков, производителей. Три основных, самых крупных для производителей — это сквозные НИОКРы, гранты на разработку узлов комплектующих и гранты на сертификацию. Помимо поддержки разработок, надо поддерживать и спрос. Для этого запущено субсидирование скидки покупателям. 22 апреля стартует новый отбор в ГИСП», - отметил Василий Шпак.

Технопарк является региональным оператором Сколково и уже неоднократно принимал у себя региональные этапы крупного события для инноваторов страны.   Событие прошло при поддержке Правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова.

«Мы рады снова принимать на площадке технопарка «Жигулевская долина» Стартап-тур «Сколково». Эта программа дает возможность талантливым разработчикам презентовать свои идеи и проекты, найти партнеров и провести время с пользой в кругу единомышленников, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы уделяем большое внимание работе с инноваторами и технологическим бизнесом, помогаем нашим стартапам привлекать федеральные инструменты поддержки для быстрого роста и вывода своих продуктов на рынок. Только совместными усилиями региональных властей и федерального центра мы сможем обеспечить технологический суверенитет нашей страны».

Второе место занял Иван Петров и проект «Цифровой диспетчер», который автоматизирует процесс разрешения выполнения полета для БПЛА.

«В очередной раз приятно удивлен уровнем разработок, которые представлены резидентами технопарка “Жигулевская долина”. В этом направлении мы видим очень комплексные меры поддержки проектов от ранних стадий до самых продвинутых», - отметил Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково».

На третьем месте расположился Артем Шипуля и его проект обеспечения высокоскоростной связи в области беспилотных летательных аппаратов Имбирь SDR - приёмопередатчик на базе технологии SDR.

«Коллеги проделали колоссальную работу, собрали столь обширное инновационное сообщество единомышленников. В этом году в конкурсе приняло участие много по-настоящему сильных и технологичных проектов, особое внимание в конкурсе было отведено функциональным решениям. Было очень сложно сделать выбор во время финала, это еще раз говорит о том, что инновационный потенциал региона продолжает расти», - поделился директор департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

В течение дня для участников Стартап-тура состоялись сессии о глобальных тенденциях рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов, а также тренинги, которые помогут быстро развить компетенции начинающих команд.

«Мы постарались выстроить деловую программу таким образом, чтобы она была максимально ближе к практике. И мне кажется, нам это удалось – все треки прошли на одном дыхании. Опыт, полученный сегодня, обогатит общую копилку наработок по новой отрасли. И, конечно, мы с большим удовольствием передаем эстафету Ростову-на-Дону», - подчеркнул директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

 

Фото:  пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

 

Теги: Тольятти

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