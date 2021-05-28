«Производительность труда»: Тольяттинская компания «ЮниФлэйкс» подвела итоги реализации нацпроекта

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Тольяттинская компания «ЮниФлэйкс» подвела итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

В конце 2020 года на тольяттинской компании «ЮниФлэйкс» стартовал первый пилотный проект по повышению производительности труда на производственном участке по изготовлению фасованных овсяных хлопьев.

Образцовый поток производства теперь работает как часы: время протекания процесса уменьшилось вдвое. Сотрудники предприятия «ЮниФлэйкс» шли к этому полгода. Возможность предоставил – национальный проект «Производительность труда», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.

Самый главный итог участия в нацпроекте «Производительность труда» – это дальнейшее развитие, совершенствование уже существующих механизмом работы и вскрытие внутренних резервов для повышения производительности труда на всех участках компании. Ведь именно повышение производительности труда и улучшение качества жизни населения, по мнению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ключевой элемент опережающего экономического развития региона и важные направления региональной стратегии лидерства.

Полгода эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) внедряли программы бережливого производства, бесплатно обучали менеджмент и сотрудников.

«Благодаря «бережливой» науке, которую мы прошли через Региональный центр компетенций, нам удалось повысить эффективность на участке фасовки овсяных хлопьев, сократить запасы излишних материалов», - отметил директор «ЮниФлэйкс» Владимир Мочалкин.

В ходе комплексного анализа производственного процесса с помощью инструментов бережливого производства, таких как картирование, наблюдение и хронометраж на рабочих местах, эксперты РЦК выявили проблемы: «Мы диагностировали 49 проблем: излишние запасы упаковки для продукции, нерациональная загрузка персонала, брак при производстве. Причина этих проблем — отсутствие четкого планирования. Поэтому совместно с рабочей группой, из числа сотрудников предприятия, мы разработали и внедрили в работу план по их устранению. В результате выработка на человека в смену увеличилась на 40%, незавершенное производство уменьшилось на 40%, а время протекания процесса - на 55%», - прокомментировал руководитель проекта РЦК Олег Буданов.

На сегодня в Самарской области в нацпроекте «Производительность труда» на сегодня участвуют около ста предприятий. Более чем на 60 — реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. При этом на всех предприятиях-участниках достигнут положительный эффект.