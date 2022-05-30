Председателем совета директоров АВТОВАЗа стал Денис Мантуров 

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Председателем совета директоров АВТОВАЗа стал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«В ближайшее время АВТОВАЗу предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов – это принципиальное решение. Реализация таких планов потребует стопроцентной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Минпромторг России и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения «НАМИ» окажут всю необходимую поддержку предприятию», - заявил глава Минпромторга России.

Ситуация на предприятии - флагмане отечественного автомобилестроения - находится под постоянным контролем как региональных, так и федеральных властей. Развитие АВТОВАЗа, поиск решений и поддержка завода в условиях беспрецедентного санкционного давления неоднократно обсуждались Главой Минпромторга РФ и Губернатором Самарской области. Также при участии министра и Главы региона проходила и процедура согласования на пост президента завода Максима Соколова.

Дмитрий Азаров отметил важность принятого решения и подчеркнул: это даст уверенность трудовому коллективу в том, что временные сложности будут преодолены и завод вновь выйдет на курс устойчивого развития.

«АВТОВАЗ, крупнейший трудовой коллектив региона – это особая гордость не только Тольятти, но и всей Самарской области. И конечно, всё, что связано с заводом, находится в постоянном фокусе моего внимания, - отметил Дмитрий Азаров. - Очень важно, что Совет директоров возглавил лично Министр промышленности и торговли РФ. Денис Валентинович всегда уделял самое пристальное внимание АВТОВАЗу, по всем проблемам и вопросам развития завода мы находимся в постоянном контакте. Теперь же, когда он возглавил Совет директоров, он будет оказывать непосредственное влияние на принимаемые управленческие решения. Принятое решение даёт уверенность в том, что завод преодолеет сложившуюся непростую ситуацию, и намеченные планы по восстановлению производства и развитию предприятия будут выполнены».

Фото: депаратамент информационной политики СО