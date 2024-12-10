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По итогам 2024 года «Жигулёвская долина» стал двукратным лауреатом национальных рейтингов

10 декабря 2024 16:10
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6 декабря в Москве в 15-й раз были вручены награды Russian Business Travel & MICE Award.

6 декабря в Москве в 15-й раз были вручены награды Russian Business Travel & MICE Award. Это самая престижная премия событийного и делового туризма и отрасли MICE (индустрия организации и проведения корпоративных мероприятий).

Более 360 ведущих игроков российского рынка MICE из всех федеральных округов в течение полугода вели борьбу за награды в 17 номинациях. Окончательный рейтинг, определивший победителей, был сформирован экспертным советом, в состав которого вошли более ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. Конгресс-центр технопарка «Жигулёвская долина» стал лауреатом в номинации «Лучший региональный конгрессно-выставочный центр». Победу присудили конгресс-центру московского «Центра Международной Торговли».

«Жигулёвская долина» признавалась лучшей на Russian Business Travel & MICE Award начиная с 2021 года, когда конгресс-центр получил титул «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий» и вышел в финал как «Лучшая площадка для проведения мероприятий в режиме онлайн». 2022-й был отмечен титулом лауреата в номинации «Самый эффективный региональный конгрессно-выставочный центр». И вот новая победа!

Директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко:

– Конгресс-центр технопарка – крупнейший в регионе, и его оценка в национальных конкурсах – важный аспект, притягивающий новые мероприятия в периметр «Жигулёвской долины». Инновационные проекты, вступая во взаимодействие друг с другом, генерируют очередные инновации. Это невозможно без эффективного нетворкинга. Целевой площадкой для такого нетворкинга является конгресс-центр, поэтому его успешность – один из важных факторов успешности инноваций.

Напомним, что в X Национальном рейтинге технопарков России по итогам 2024 года технопарк «Жигулёвская долина» был признан лучшим региональным технопарком страны. Он занял второе место всероссийского рейтинга АКИТ РФ, пропустив вперёд только московский технопарк.

Таким образом «Жигулёвская долина» завершает год в ранге лауреата сразу двух всероссийских рейтингов, в которых успешно конкурирует со столичными участниками.

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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