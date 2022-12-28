Новая набережная стала новогодним подарком для жителей Тольятти

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В среду, 28 декабря, на новой набережной в Тольятти состоялось первое новогоднее мероприятие для детей «Набережная мечты. Встречаем Новый год». Вместе с земляками в нем принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Как и обещал тольяттинцам глава региона, первая очередь этого грандиозного проекта была сдана в этом году. Поздравляя жителей с открытием нового общественного пространства, Дмитрий Азаров подчеркнул, что еще во время самого первого рабочего визита в Тольятти жители спросили у него, когда у них будет своя современная набережная.

«Теперь она есть, и это набережная роскошная. Не все здесь можно опробовать в зимний период. Но тем не менее я знаю, что многие люди постарались, чтобы здесь был сегодня праздник для семей защитников Отечества, мобилизованных бойцов, праздник для всех горожан», - обратился Губернатор к жителям города, которые пришли увидеть новую набережную своими глазами.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня Тольятти преображается. Здесь открываются новые производства, создаются новые рабочие места. Под стать этому развитию и благоустройство, которое проходит и на общественных пространствах, и во дворах, а также строительство дворов и развязок.

«Это пространство набережной будет радовать нас не один десяток лет», - подчеркнул Глава региона.

Новая набережная Автозаводского района Тольятти формировалась с учетом сложившихся городских традиций, природных и градостроительных особенностей территории, и конечно, пожеланий жителей энергичного, молодого, динамично развивающегося города. Реконструкция новой набережной будет проводиться в три этапа.

Пространство первого этапа – это многоуровневые променады с фонтаном длиной 700 метров вдоль кромки воды, разнообразные спортивные площадки, детская зона со множеством аттракционов, высокотехнологичная система освещения. Фестивальная площадь с амфитеатрами и водным экраном для световых представлений призвана стать главным событийным пространством города. Монументальные формы рельефа и открытость пространства соответствуют живописным видам на горы и Жигулёвское море.

«Мы увидим 700-метровый фонтан, увидим все возможности, которые дает установленное здесь оборудование. От всей души хочу вас поздравить! Мы планировали, что набережная будет, и она есть. Более того, она будет развиваться. Будут строиться новые очереди набережной – на радость всем жителям Тольятти и, конечно, самым юным, самым маленьким гражданам. Но я уверен, что для людей всех поколений здесь будет чем заняться. Красота нашей самарской земли, Жигулевских гор, Жигулевского моря здесь раскрывается заново. Я смотрю и заново влюбляюсь в свою родную землю, и надеюсь, вы тоже», - сказал Дмитрий Азаров.

Новая набережная станет не только любимым местом отдыха жителей города, но и объектом притяжения для гостей со всей Самарской области и из других регионов, одной из главных туристических достопримечательностей. Сами тольяттинцы признаются: они ждали набережную десятилетия, и наконец, мечта сбылась.

«Набережная классная, здесь будет хорошо гулять с детьми. Мы еще не все здесь посмотрели, но то, что уже увидели, очень здорово! Для меня самое важное, чтобы было где проехать с коляской и было больше развлечений для детей. Мы живем рядом и очень давно ждали набережную, очень рада, что она открылась», - рассказала молодая мама из Тольятти Яна Митина.

«Набережная отличная, с удобной детской зоной. Масштабы огромные. По-настоящему впечатляет!», - оценил Алексей Кузнецов.

«Для спортсменов и просто для людей, отдыхающих на Волге, это огромная радость. Для занятий спортом, для прогулок – здорово сделано! Я считаю,губернатор постарался на славу городу Тольятти», - поделился впечатлениями Амед Хассиятуллин.

Фото: пресс-служба правительства СО