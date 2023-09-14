На кадастровый учет поставлена обновленная набережная Автозаводского района Тольятти

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5 сентября 2023 г. отделом регистрации долевого участия в строительстве по городу Тольятти была осуществлена постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности Самарской области на объект недвижимости – «Набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства». Данный объект недвижимости включен в Федеральную адресную инвестиционную программу бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Набережная на этом месте в городе Тольятти была построена еще в 1970-е годы, но за десятилетия она устарела. В конце 2022 года в эксплуатацию был введен первый этап реконструкции набережной Автозаводского района. Общая протяженность набережной Автозаводского района составляет 3275 метров, протяженность первого этапа - 711 метров, площадь застройки первого этапа - 2822 квадратных метров. В рамках первого этапа реконструкции в составе набережной были созданы амфитеатр, а также три уникальных фонтана: «Пенный редут», «Водный экран» и фонтан детских интерактивных объектов.

На обновленной набережной теперь есть все для комфортного отдыха - на верхнем ярусе прогулочной зоны оборудовали большую спортивную зону. Баскетбольные площадки построены по международным стандартам, на них можно проводить официальные турниры. Есть места для отдыха - на нижнем ярусе расположен променад с пешеходными и велодорожками. Есть здесь и большая детская площадка, прокат электросамокатов и детских электромобилей, кафе и большой пляж. Также на набережной Автозаводского района располагается самый протяженный в России сухой фонтан, его длина – 540 метров. На набережной предусмотрено интерактивное освещение, установлены турники для маломобильных граждан, оборудован скалодром высотой 7 метров, малые архитектурные формы выполнены по индивидуальному дизайн-проекту.

В настоящее время близятся к завершению работы по второму этапу реконструкции. В проектной документации предусмотрен также и третий этап реконструкции.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Германович Черных отмечает: «Обновленная набережная Автозаводского района уже полюбилась жителям и гостям города. Она стала центром притяжения горожан, настоящей визитной карточкой Тольятти. Красивая, ухоженная, с шикарным видом на горы, Волгу и бескрайний горизонт».