Я нашел ошибку
Главные новости:
Самым популярным сейчас становится внутренний туризм.
Самым популярным сейчас становится внутренний туризм
Житель Самарской области похитил у приятеля машину, воруя вместе с ним металлолом
Житель Самарской области похитил у приятеля машину, воруя вместе с ним металл
760 человек эвакуировали из загоревшегося образовательного центра в Отрадном
760 человек эвакуировали из загоревшегося образовательного центра в Отрадном
В Самаре на улице Владимирской мужчина упал с высоты
В Самаре на улице Владимирской мужчина упал с высоты
Самарец нашел чужую банковскую карту во время прогулки на Набережной и оплатил ей свои покупки
Самарец нашел чужую банковскую карту во время прогулки на Набережной и оплатил ей свои покупки
В Самаре снесут пять многоквартирных домов
В Самаре снесут пять многоквартирных домов
В Самаре взыскали в пользу семьи компенсацию морального вреда за погибшего сына
В Самаре взыскали в пользу семьи компенсацию морального вреда за погибшего сына
Житель Жигулевска занимался культивированием конопли на балконе съемной квартиры
Житель Жигулевска занимался культивированием конопли на балконе съемной квартиры
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.98
1.28
EUR 103.11
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные

На кадастровый учет поставлена обновленная набережная Автозаводского района Тольятти

14 сентября 2023 09:19
124
На кадастровый учет поставлена обновленная набережная Автозаводского района города Тольятти

  5 сентября 2023 г. отделом регистрации долевого участия в строительстве по городу Тольятти была осуществлена постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности Самарской области на объект недвижимости – «Набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства». Данный объект недвижимости включен в Федеральную адресную инвестиционную программу бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

     Набережная на этом месте в городе Тольятти была построена еще в 1970-е годы, но за десятилетия она устарела. В конце 2022 года в эксплуатацию был введен первый этап реконструкции набережной Автозаводского района. Общая протяженность набережной Автозаводского района составляет 3275 метров, протяженность первого этапа - 711 метров, площадь застройки первого этапа - 2822 квадратных метров. В рамках первого этапа реконструкции в составе набережной были созданы амфитеатр, а также три уникальных фонтана: «Пенный редут», «Водный экран» и фонтан детских интерактивных объектов.

     На обновленной набережной теперь есть все для комфортного отдыха - на верхнем ярусе прогулочной зоны оборудовали большую спортивную зону. Баскетбольные площадки построены по международным стандартам, на них можно проводить официальные турниры. Есть места для отдыха - на нижнем ярусе расположен променад с пешеходными и велодорожками. Есть здесь и большая детская площадка, прокат электросамокатов и детских электромобилей, кафе и большой пляж. Также на набережной Автозаводского района располагается самый протяженный в России сухой фонтан, его длина – 540 метров. На набережной предусмотрено интерактивное освещение, установлены турники для маломобильных граждан, оборудован скалодром высотой 7 метров, малые архитектурные формы выполнены по индивидуальному дизайн-проекту.

     В настоящее время близятся к завершению работы по второму этапу реконструкции. В проектной документации предусмотрен также и третий этап реконструкции.

     Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Германович Черных отмечает: «Обновленная набережная Автозаводского района уже полюбилась жителям и гостям города. Она стала центром притяжения горожан, настоящей визитной карточкой Тольятти. Красивая, ухоженная, с шикарным видом на горы, Волгу и бескрайний горизонт».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
с 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
14 сентября 2023  10:15
С 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
134
Всего в финал вышли восемь городов – Самара среди них!
13 сентября 2023  17:28
Самара поборется с другими городами России за звание «Культурной столицы года»
372
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
280
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
13 сентября 2023  11:35
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
259
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
13 сентября 2023  10:54
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
310
Весь список