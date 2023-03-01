Крупные предприятия и организации Тольятти снова берут шефство над школами и детскими садами города

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В 2022 году по инициативе главы Тольятти Николая Ренца возобновил работу Городской совет директоров предприятий. В его состав вошли первые лица ведущих тольяттинских компаний, осуществляющих деятельность в различных отраслях: автомобилестроении, химической промышленности, энергетике, строительстве, пищевой промышленности, экологии, экономике и финансах. Совещательный орган возглавил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

На одном из заседаний Городского совета директора предприятий пришли к соглашению, что возглавляемые ими организации в рамках реализации корпоративных социальных программ возьмут шефство над школами и детскими садами Тольятти. Шефская помощь позволит муниципальным образовательным учреждениям привлечь дополнительные внебюджетные средства на реализацию таких мероприятий как, например, замена оконных рам, дооснащение систем наружного освещения, ремонт ограждений и др.

- Благодаря решению Городского совета директоров предприятий многие наши школы и детские сады вновь обрели шефов, которых у них прежде не было. Я искренне благодарю всех руководителей компаний, которые откликнулись на эту крайне важную, на мой взгляд, инициативу и выразили готовность поддержать наши образовательные учреждения. Не сомневаюсь, что практика, которую мы возобновляем и намерены поступательно в городе развивать, будет востребована и педагогическими коллективами, и родительским сообществом. Рассматриваем шефство как, своего рода, дополнение к инициированным Президентом России национальным проектам, федеральным и региональным программам по ремонту и строительству школ и детских садов, которые реализуются в Тольятти при поддержке губернатора и правительства Самарской области, - подчеркнул Николай Ренц.

Добавим, объемы и сроки предоставления шефской помощи на 2023 год руководители тольяттинских компаний определяют совместно с администрациями муниципальных образовательных учреждений. Городским советом директоров предприятий перед шефами поставлена задача выполнить взятые на себя социальные обязательства не позднее начала нового учебного года.