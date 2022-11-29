Коллектив Тольяттинского драматического театра «Колесо» отметил день рождения основателя

В воскресенье, 27 ноября, коллектив Тольяттинского драматического театра «Колесо» по давно сложившейся традиции отметил день рождения основателя и первого художественного руководителя театра – народного артиста России, лауреата Государственной премии России Глеба Борисовича Дроздова. После спектакля по пьесе Александра Галина «Сирена и Виктория» художественный руководитель театра, народная артистка России Наталья Дроздова вспомнила о том, как в этот день актёры и сотрудники театра поздравляли Глеба Борисовича, как он репетировал, как смотрел спектакли. Не случайно и накануне, и в день рождения Мастера была сыграна возобновленная Натальей Степановной версия поставленного им в 1998 году спектакля «Сирена и Виктория», с участием его учеников – Светланы Саяговой, Ирины Малышевой, Игоря Супрунова и продолжателя театральной династии Дроздовых – Ярослава Дроздова.
«Дело Глеба Борисовича живёт. Его театр продолжает радовать публику. И мы счастливы этим!» – сказала в этот вечер со сцены Наталья Дроздова.
По традиции в день рождения Глеба Дроздова состоялось торжественное вручение театральной премии «Признание таланта», учреждённой в память о нём в 2008 году и ежегодно вручаемой за большой вклад в театральное искусство как артистам, так и добившимся общепризнанных творческих результатов сотрудникам цехов и служб театра.
Наталья Степановна Дроздова, награждая премией «Признание таланта» заведующую реквизиторским цехом театра Наталью Сергеевну Коренную, отметила, что Наталья Сергеевна – одна из основательниц театра «Колесо», честный, открытый, бесконечно преданный любимому делу человек, участница создания двух сотен спектаклей. Такие люди, как Наталья Сергеевна Коренная, – надёжная опора театра «Колесо»!