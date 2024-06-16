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Под Новокуйбышевском моторная лодка переехала человека

16 июня 2024 13:44
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Под Новокуйбышевском моторная лодка переехала человека

ЧП произошло вечером в субботу, 15 июня.

— В 20:35 в Гранном лодка убила человека, намеренно проехав по нему. Убийцы скрылись с места преступления, а мужчина скончался, — говорится в соцсетях.

Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, под моторку попал мужчина 1989 года рождения. Все случилось в 10 метрах от берега протока Старая Волга. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Водителя лодки сейчас разыскивают. Следователи начали процессуальную проверку. Кроме того, к делу подключилась Куйбышевская транспортная прокуратура, пишет 63.ру. 

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