Под Новокуйбышевском моторная лодка переехала человека

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ЧП произошло вечером в субботу, 15 июня.

— В 20:35 в Гранном лодка убила человека, намеренно проехав по нему. Убийцы скрылись с места преступления, а мужчина скончался, — говорится в соцсетях.

Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, под моторку попал мужчина 1989 года рождения. Все случилось в 10 метрах от берега протока Старая Волга. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Водителя лодки сейчас разыскивают. Следователи начали процессуальную проверку. Кроме того, к делу подключилась Куйбышевская транспортная прокуратура, пишет 63.ру.