В Самаре работник разливайки после работы выпил и без прав сел за руль каршеринга

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В марте текущего года, находясь на маршруте патрулирования улицы Промышленности, сотрудники самарской Госавтоинспекции остановили автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании. За рулем находился 30-летний местный житель, у которого полицейские выявили признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Задержанным оказался местный житель 1994 года рождения, который в январе текущего года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За данное правонарушение суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев. Штраф мужчиной не оплачен.

В ходе опроса нарушитель признал вину в совершении противоправного деяния и рассказал сотрудникам полиции, что в тот день поздно возвращался с пивного магазина, в котором работает, и решил воспользоваться услугами каршеринга, так как стоимость услуг такси ему показалась высокой.

Ранее не судимому жителю Самары 1994 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.