23-летний водитель в Сызрани сбил пешехода

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15 июня на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек и 2 погибли.

Одно из ДТП произошло в 21:34 час. в Сызрани. 23-летний водитель, находясь за рулем автомашины Ваз 21124, двигался по пр-ту Гагарина в направлении ул. Королева. В пути следования в районе дома № 35/2 совершил наезд на 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. С места ДТП мужчина доставлен в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.