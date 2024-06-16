Каждый четвертый работающий самарец считает, что романы между коллегами не влияют на работу

147

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане, имеющие опыт работы.



Среди работающих самарцев 23% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу. О положительных моментах говорят 9% опрошенных. 46% уверены в том, что служебные романы с сослуживцами мешают работе.



К служебным романам между подчиненными и руководителями 14% горожан относятся нейтрально. Только 5% опрошенных говорят о положительном влиянии подобных отношений. Критикуют их 52%.



Горожане, имеющие опыт свиданий с коллегами или руководителями, чаще утверждают, что подобные отношения имеют положительное влияние на трудовую деятельность или уж, по крайней мере, никак не мешают рабочему процессу.



Среди представителей компаний к служебным романам между сослуживцами нейтрально относится каждый пятый. Каждый десятый считает, что они способствуют делу. По мнению 52% эйчаров, романтические отношения между коллегами мешают работе.



Рассуждая о романтике между руководителями и подчиненными, 14% опрошенных считают, что на общем деле такие отношения никак не сказываются. Только 6% наблюдают их положительное влияние на работу. Служебные романы между подчиненными и начальством критикуют чаще, чем отношения между коллегами: негативные отзывы оставили 60% HR-менеджеров.



Время проведения: 15 марта — 2 апреля 2024 года