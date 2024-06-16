Спецназ освободил захваченных в заложники сотрудников ростовского СИЗО

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Сотрудники правоохранительных органов провели штурм СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где шестеро арестантов захватили в заложники двух сотрудников изолятора и потребовали предоставить им транспорт. Захватчики были убиты во время штурма, заложники освобождены.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали»,— сообщило пресс-бюро ФСИН России, передает «РИА Новости».

За несколько минут до сообщения ФСИН корреспондент «Ъ» сообщал о выстрелах на территории СИЗО. После серии одиночных выстрелов, по данным СМИ, на территорию пропустили машины скорой помощи. По данным Telegram-канала Shot, все захватчики умерли до приезда скорой. До этого канал сообщал о двух убитых арестантах и нескольких раненных. Позднее Telegram-канал «112» опубликовал видео с телами убитых захватчиков. Двое из них лежат лицом к земле с руками в наручниках за спиной.

ФСИН не называет имена освобожденных заложников.