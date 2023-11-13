Финал научно-практической конференции «Разумные от народа 3.0» состоялся в технопарке «Жигулевская долина»

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Перелет через Волгу беспилотника с медикаментами. Запуск ЭПР в регионе и старт работы НПЦ. Новый этап взаимодействия с системой образования. Анонс новых платформ БАС «Транспорта будущего».

Таким насыщенным на информационные поводы оказался финал научно-практической конференции «Разумные от народа 3.0». Мероприятие состоялось 10 ноября в технопарке «Жигулевская долина».

Безусловным «хитом» стала доставка медикаментов на конвертоплане через Волгу из Жигулевской долины в село Климовка. Полет занял менее 20 минут, а дорога на автомобиле даже при хорошей погоде отнимет не менее 4 часов. Теперь можно с полным правом говорить – дроны улучшат многие стороны жизни человека!

Эксперты на финале представляли абсолютно разные сферы – Правительство области, производители, профессиональные спортсмены, вузы.

– В партнёрстве с компанией «Транспорт будущего» ведём в Самарской области большую работу по созданию кластера беспилотных авиационных систем. Это завод грузовых гражданских дронов в особой экономической зоне «Тольятти», который в скором времени будет запущен. Это научно-производственный центр в технопарке «Жигулёвская долина», – перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Еще одним важным направлением сотрудничества с компанией является подготовка кадров для отрасли БАС, начиная со школьной скамьи. Профильные кружки уже работают на базе нескольких школ региона.

Особым гостем конференции была заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. Совместно представителями «Транспорта будущего», «Жигулевской долины» и «ОЭЗ Тольятти» Наталья Игоревна провела рабочее совещание, приуроченное к финалу «Разумных от народа», по вопросам развития отрасли БАС в регионе.

Список спикеров выглядел впечатляюще: Александр Сергиенко, технопарк «Жигулевская долина»; Алексей Ильметов, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области; Павел Корольков, главный конструктор компании «Транспорт будущего»; Семен Голобородко, исполнительный директор АНО «НПЦ БАС Самара»; Сергей Андреев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти».

– «Жигулёвская долина», являясь лидером национального рейтинга технопарков РФ-2023, активно участвует в развитии нового сегмента экономики России – беспилотных авиационных систем. Символично, что именно на нашей площадке проходит финальный этап конференции «Разумные от народа 3.0». Уверен, что компетенции наших стартапов – резидентов технопарка будут полезны в создании нового трека БАС, – отметил Александр Сергиенко, руководитель технопарка «Жигулёвская долина».

Выставочные зоны с летательными аппаратами и компонентами «Транспорта будущего», а также мобильные комплексы для сельхозработ от партнеров компании – «Агримакс. Аэро» и «ДельтаТех» стали фирменным знаком «Разумных». На финале в Тольятти впервые опробовали новый интерактивный формат: во внутренней экспозиции была выделена отдельная полетная зона с гоночной трассой для fpv-дронов. Мастер-класс и тренировочные полеты для школьников и лицеистов провели спортсмены команды Дрон рейсинг.

Пять тольяттинских школьников получили награды за аналитические исследования на тему «Дроны в жизни человека». Представители компании отмечают растущий интерес у молодежи к теме беспилотия:

– До старта «Разумных» учебные заведения не очень активно откликались на предложения по запуску локальных образовательных проектов – отмечает Екатерина Евланова, руководитель PR-HR проектов «Транспорта будущего». – А с популяризацией темы в городах нашего присутствия пришел интерес. За два месяца мы получили порядка 50 школьных и студенческих конкурсных работ».

Очередной этап конференции «Разумные от народа» завершен. Ждем встречи на «Разумных-4».

Фото предоставлено технопарком «Жигулевская долина»