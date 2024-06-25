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28 июня в Тольятти пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.
Ярмарка труда будет работать с 10:00 до 13:00. Приходите с резюме и готовыми вопросами для работодателей,
За один день, в одном месте Вы лично сможете познакомиться с работодателем и выбрать огромное количество вакансий.
Адрес: Кадровый центр «Работа России» (г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 45А).
Любые вопросы по ярмарке можно задать в сообщениях группы https://vk.com/czn_togliatti
Ознакомиться более подробно с программой федерального этапа: https://vk.cc/cvGgE6