135

Хотите поменять работу? Или найти другую?

28 июня в Тольятти пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Ярмарка труда будет работать с 10:00 до 13:00. Приходите с резюме и готовыми вопросами для работодателей,

За один день, в одном месте Вы лично сможете познакомиться с работодателем и выбрать огромное количество вакансий.

Адрес: Кадровый центр «Работа России» (г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 45А).

Любые вопросы по ярмарке можно задать в сообщениях группы https://vk.com/czn_togliatti

Ознакомиться более подробно с программой федерального этапа: https://vk.cc/cvGgE6