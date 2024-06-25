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28 июня в Тольятти пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

25 июня 2024 14:16
135
За один день, в одном месте Вы лично сможете познакомиться с работодателем и выбрать огромное количество вакансий.

Хотите поменять работу? Или найти другую?

 

28 июня в Тольятти пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Ярмарка труда будет работать с 10:00 до 13:00. Приходите с резюме и готовыми вопросами для работодателей,

За один день, в одном месте Вы лично сможете познакомиться с работодателем и выбрать огромное количество вакансий.

Адрес: Кадровый центр «Работа России» (г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 45А).

 

Любые вопросы по ярмарке можно задать в сообщениях группы https://vk.com/czn_togliatti

 

Ознакомиться более подробно с программой федерального этапа: https://vk.cc/cvGgE6

 

Теги: Тольятти

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