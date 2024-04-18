Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу расценок на услуги по ВДГО и ВКГО на территории региона.
В интересах людей: Дмитрий Азаров добился решения по пересмотру газовых расценок
Самые дотошные соискатели в Самаре — аналитики, снабженцы и юристы
Самые дотошные соискатели в Самаре — аналитики, снабженцы и юристы
Власти Самары отказались от передачи трамваев частнику
Власти Самары отказались от передачи трамваев частнику
Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить сотрудников оператора от мошенников
Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить сотрудников оператора от мошенников
Первое предприятие Самарской области включено в Национальный реестр добросовестных производителей стройматериалов
Первое предприятие Самарской области включено в Национальный реестр добросовестных производителей стройматериалов
Онлайн-лекторий на тему «Общественная палата. Диалоговая площадка общества и власти. Школа ответственного гражданина и социальный лифт. Проекты и перспективы»
Состоится онлайн-лекторий на тему «Общественная палата. Диалоговая площадка общества и власти. Школа ответственного гражданина и социальный лифт. Проекты и перспективы»
В Сергиевске преступники украли две с половиной тонны мяса
В Сергиевске преступники украли две с половиной тонны мяса
Жители Самарской области могут принять участие в обновленной премии #МЫВМЕСТЕ
Жители Самарской области могут принять участие в обновленной премии #МЫВМЕСТЕ
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.32
0.25
EUR 100.28
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартует «ЗИМфест. Наследие модернизма»: первые открытые экскурсии пройдут сегодня
Студенты Самарской области показали своё творчество всему региону
Медицинский психолог: «Главный инструмент для преодоления стресса - это мы сами»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить сотрудников оператора от мошенников

18 апреля 2024 13:54
78
Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить сотрудников оператора от мошенников

Erid LatgBTfSj

Мобильный оператор билайн возвращает доверие к телефонным звонкам с помощью сервиса «Этикетка» — позволяет вместе с абонентским номером показывать на экране телефона дополнительную проверенную информацию о том, кто звонит.

Теперь, если на экране высвечивается надпись «билайн» или «билайн бизнес» без указания на приложение-определитель, можно быть уверенным, что звонят именно сотрудники вашего оператора. Но важно помнить о том, что сама возможность и способ отображения «Этикетки» зависит от технических параметров сети и конкретной модели телефона и использования абонентами услуг АОН, антиАОН.

«Все звонки службы поддержки розничного бизнеса билайна идут с «Этикеткой». Когда наши операторы звонят клиентам, на экране телефона высвечивается короткий номер 0611 и надпись «билайн» или beeline. Если вы такого не увидели, но звонящий утверждает, что он «оператор билайна», можно с уверенностью говорить о том, что это мошенники», — объясняет Дмитрий Чернов, директор по обслуживанию клиентов розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом».

«Идентификация исходящих звонков корпоративным клиентам стала приоритетной задачей при внедрении «Этикетки» в колл-центре билайна. Сегодня сервис помогает нам не только чаще дозваниваться до В2В клиентов, но и выстраивать разговор более лояльно: когда клиент видит, что звонит именно билайн бизнес, у него есть возможность принять решение, готов ли он прямо сейчас к общению или ответит позже. При этом этикетки будут разными в зависимости от вопроса, по которому звонит оператор. Например, «билайн бизнес», «экспертная поддержка билайн» или «техподдержка билайн бизнес»», — комментирует Юлия Паршуткина, директор по обслуживанию и поддержке продаж корпоративного блока ПАО «ВымпелКом».

Еще один интересный вариант «Этикетки» настроила дирекция билайна по работе с малым и средним бизнесом.

«Когда наши менеджеры звонят действующим клиентам, мы используем «Этикетку» с персонализацией. То есть на экране абонента появляется фамилия и имя нашего сотрудника, пчелка и «билайн бизнес» на кириллице или латинице. Если вы видите такую надпись на телефоне — смело берите трубку! Мы поговорим о вашем текущем договоре с нами или предложим варианты развития отношений. В ближайшее время «Этикетка» появится на всех номерах наших менеджеров», — рассказывает Галина Балукина, директор по работе с малым и средним бизнесом ПАО «ВымпелКом».

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

Картинка пресс-служба билайна

В центре внимания
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
127
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
109
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
174
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
272
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
17 апреля 2024  13:46
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
1172
Весь список