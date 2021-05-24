Железнодорожный остановочный пункт «Красный Кряжок» в Самаре переименовали в «Парк дружбы народов»

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20 мая 2021 года генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписал Приказ о присвоении самарскому остановочному пункту «Красный Кряжок» нового названия «Парк дружбы народов».

Причиной для переименования самарской станции «Красный Кряжок», по мнению представителей Общественной палаты Самарской области, служит мощный социально-культурный и туристический потенциал строящегося объекта.

«Парк Дружбы народов уже стал туристическим брендом, – отмечает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский. – Акцент на ярком объекте туристической инфраструктуры, связанном с темой многонациональной России, отраженной в названии остановочного пункта, несомненно, будет дополнительным стимулом к посещению комплекса. Кроме того, развитие межрегионального внутреннего туризма положительно влияет на экономическую ситуацию в регионе и стране в целом, формирует дополнительные рабочие места, активизирует участие граждан во всех сферах жизни страны».

«Парк дружбы народов» возводится в Куйбышевском районе Самары и представляет собой архитектурный ансамбль из национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов Самарского края. Для жителей и гостей Самарской области в «Парке дружбы народов» будут проходить экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки, конференции, национальные свадьбы, межнациональные праздники и фестивали.

Глава региона неоднократно отмечал важность объекта для региона и поставил задачу установить постоянный контроль за сроком и качеством выполнения работ, чтобы завершить знаковый проект в планируемые сроки. Также Дмитрий Азаров поручил продумать включение современных интерактивных технологий в работу комплекса и проработать программу так, чтобы «Парк дружбы народов» работал ежедневно.

Фото из открытых источников