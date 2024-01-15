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Wildberries нашла всех сотрудников сгоревшего склада

15 января 2024 20:57
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Пожар на складе Wildberries произошел утром 13 января в поселке Шушары под Санкт-Петербургом, потушить его удалось только спустя сутки.

Всех сотрудников сгоревшего под Санкт-Петербургом склада Wildberries удалось найти, сообщила РБК пресс-служба компании.

«Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится», — говорится в сообщении.

14 января в Wildberries сообщили, что им не удалось дозвониться до 54 человек, которые были на складе в Шушарах в момент пожара. Некоторые из них оставили там свои мобильные телефоны, чтобы быстро покинуть горящее помещение, уточнили в компании. Вечером того же дня местонахождение 16 человек оставалось неизвестным.

Пожар на складе Wildberries произошел утром 13 января в поселке Шушары под Санкт-Петербургом, потушить его удалось только спустя сутки. Огонь охватил 70 тыс. кв. м, пожару присвоили пятый, наивысший, ранг сложности.

 

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