В Центре труда и отдыха «Станкозавод» в Самаре открывается выставка «Всякие сказки»

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Необычный выставочный проект «Всякие сказки» объединяет 15 признанных московских художников – ярких и разных мастеров современной изобразительной культуры, которые представят жителям Самары и Самарской области свои работы на тему сказок. В основе сюжетов картин – веселые и страшные, детские и взрослые, абсурдные и неожиданные, современные и традиционные сказки.

Более 50 произведений живописи, графики, скульптуры создавались в течение двух лет специально для этого проекта, задуманного московским художником Анастасией Кузнецовой-Руф. Куратор выставки – известный петербургский искусствовед Владимир Назанский. В 2023 году передвижная выставка начала свое путешествие по музеям России. Она побывала в Новосибирске, Красноярске; Нижнем Новгороде.

Зрители увидят работы не только мэтров современного искусства (Владимир Дубосарский, Александр Виноградов, Константин Звездочетов, арт-группа «Синие носы»), но и новых, уже заметных на современной арт-сцене художников (Мария Сафронова, Антон Кузнецов, Иван Коршунов, Анастасия Кузнецова-Руф, Егор Плотников, Екатерина Белявская, Дарья Котлярова, Тимофей Смирнов).

Художники обратились к сказочным сюжетам и персонажам, использовав разные приемы, от иллюстративных до аллегорических, перебрасывая мост из сегодняшнего прагматического мира, изобилующего цифрами и автоматизацией, в мир рукодельной красоты и волшебной выдумки. Сказки здесь всякие: веселые и страшные, детские и взрослые, абсурдные и неожиданные, современные и традиционные. Сказка обезоруживает, завораживает, делает чище и добрее. Вот и в этом проекте она показывает серьезных московских авторов, представленных в музейных коллекциях, топах, рейтингах, с новой стороны – без котурнов и пафоса, в причудливом сказочном контексте.

Несмотря на привычку считать сказку формой произведения для детей, она представляет собою серьезный жанр, родственный мифологии и философии, имеющий и воспитательные мотивы, хранящий базовые знания и универсальные сюжеты.

Выставка в Самаре продлится до 21 декабря.