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Все разрешения на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в Германии выданы. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, передает ТАСС.

"Все разрешения на строительство выданы - и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство [регулятор]", - сказала она.

Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt заявил, что строительные работы в рамках проекта "Северный поток - 2" могут быть завершены уже в следующем месяце, а цель компании - запустить трубопровод уже в текущем году. Отвечая на вопрос об ущербе от американских санкций, он сказал: "Они стоили нам задержки в полтора года и спровоцировали удорожание в трехзначном миллионом порядке".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Германия поддерживает проект, считая его экономическим.

Фото: Axel Schmid/Nord Stream 2/ТАСС