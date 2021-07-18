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Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 155 человек

18 июля 2021 10:23
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Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 155 человек

Число жертв наводнения в Германии достигло 156 человек. Об этом утром в воскресенье, 18 июля, сообщает Bild.

Как отмечает издание, в воскресенье полицейское управление Кобленца проинформировало, что число погибших от последствий непогоды в земле Рейнланд-Пфальц увеличилось еще на 12 человек и в общей сложности составило 110.

Еще 45 человек стали жертвами наводнения в земле Северный Рейн-Вестфалия (по состоянию на вечер субботы), как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.

Накануне продолжавшиеся почти сутки экстремальные ливни привели к наводнению в регионе Саксонская Швейцария на востоке Германии. В результате приостановлено железнодорожное сообщение между немецким городом Бад-Шандау и чешским Дечином. Маршрут поездов дальнего следования Гамбург — Берлин — Дрезден — Прага временно будет начинаться и заканчиваться в Дрездене. В результате сильных осадков в регионе особенно пострадали города Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шёна и Гориш. Ситуационный центр МВД в Дрездене заявил, что ситуация «напряженная, но управляемая».

В субботу режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения объявили на юго-востоке немецкой федеральной земли Бавария в районе Берхтесгаденер-Ланд. Отмечается, что особо тяжелая ситуация сложилась в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Подтоплен ряд домов.

К 17 июля в районе Арвайлер на западе страны пострадали в общей сложности 670 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит 18 июля зону бедствия на западе страны. По данным государственной канцелярии земли Рейнланд-Пфальц, канцлера на месте будет сопровождать премьер-министр земли Малу Дрейер.

16 июля в минобороны ФРГ объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения.

Президент России Владимир Путин направил Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона.

Сильные дожди продолжаются в Германии с 11 июля из-за циклона «Бернд». Ливни привели к наводнению. Военные оказывают активную помощь в предупреждении опасностей и проведении работ по очистке затронутых наводнением участков, пишут "Известия".

 

Теги: Германия наводнение пострадавшие ЧП

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