В РКЦ «Прогресс» продолжится разработка комплекса «Амур-СПГ»

119

Разработка комплекса «Амур-СПГ» с многоразовой ракетой среднего класса «Амур» будет продолжена!



9 марта 2023 года подписан государственный контракт на технический проект. Головной исполнитель — РКЦ «Прогресс»



«Амур-СПГ» создается на Восточном и должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового её использования для выведения аппаратов.



В дополнение, на этапе технического проекта должны быть рассмотрены вопросы использования комплекса «Амур-СПГ» для полёта космонавтов.



Завершение технического проектирования «Амур-СПГ» — в конце 2024 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Фото: Роскосмос