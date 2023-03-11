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В РКЦ «Прогресс» продолжится разработка комплекса «Амур-СПГ»

11 марта 2023 15:19
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9 марта 2023 года подписан государственный контракт на технический проект.

Разработка комплекса «Амур-СПГ» с многоразовой ракетой среднего класса «Амур» будет продолжена!

9 марта 2023 года подписан государственный контракт на технический проект. Головной исполнитель — РКЦ «Прогресс»

«Амур-СПГ» создается на Восточном и должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового её использования для выведения аппаратов.

В дополнение, на этапе технического проекта должны быть рассмотрены вопросы использования комплекса «Амур-СПГ» для полёта космонавтов.

 Завершение технического проектирования «Амур-СПГ» — в конце 2024 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

 

Фото:   Роскосмос

Теги: Самара

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