Возможной причиной утечки воздуха в российском модуле МКС могли стать иностранные корабли

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Нерасчетные мощные нагрузки, возникшие при управлении ориентацией Международной космической станции (МКС) американскими и европейскими кораблями, могли вызвать появление негерметичности в корпусе российского модуля "Звезда", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV", — сказал собеседник агентства.

В 2008-2015 годах на станции побывали пять кораблей ATV, все они стыковались к модулю "Звезда" и использовались как для управления ориентацией МКС в пространстве, так и коррекции ее орбиты. До 2011 года американские шаттлы осуществляли те же функции.

По словам источника, сейчас российские космонавты продолжают поиск мест негерметичности в корпусе промежуточной камеры модуля "Звезда".

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