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В Уфе прошел крупнейший транспортно-логистический форум «PRO//Движение.Поволжье»

2 июня 2022 16:17
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В ходе круглых столов обсудили развитие внутренних и экспортно-импортных перевозок в регионах обслуживания КбшЖД в условиях геополитических изменений и санкций.

В Уфе состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье», которая стала одним из главных бизнес-событий транспортной отрасли Приволжского федерального округа.

В работе конференции приняли участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, представители логистических компаний, грузоотправителей и грузовладельцев.

В ходе круглых столов обсудили развитие внутренних и экспортно-импортных перевозок в регионах обслуживания Куйбышевской железной дороги в условиях геополитических изменений и санкционных ограничений, вопросы цифровизации и создания новых логистических сервисов.

«Первый квартал 2022 года стал переломным для всех нас, существенно изменились грузопотоки, традиционные логистические схемы. Факторы внешнего воздействия открывают для нас новые возможности», - отметил Вячеслав Дмитриев.

В ответном слове Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил: «РЖД — мощный и надёжный партнер, с которым по плечу любые самые сложные задачи и для всех важно, чтобы экономика Башкортостана развивалась активно».

В своем выступлении Алексей Шило подчеркнул, что российские компании постепенно адаптируются к работе в новых условиях, находят пути для сбыта своей продукции. Задача транспорта - оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. 

«Появляются новые маршруты. Нам нужно успевать за этими трендами, готовить свою инфраструктуру, развивать пункты пропуска, подходы к портам и погранпереходам», - сказал Алексей Шило.

Многие предприятия, которые раньше ориентировались на экспорт, находят рынки сбыта внутри страны.

Алексей Шило подчеркнул, что РЖД по-максимуму используют инфраструктуру восточного полигона. Сюда перевели грузопотоки многие компании, которые ранее не отравляли продукцию в страны Азии.

В этих условиях РЖД должны соблюдать баланс, чтобы все предприятия могли иметь доступ к восточному направлению.

Благодаря применению временных правил приёма грузов к перевозке около 400 неугольных компаний получили возможность отправить свою продукцию на восток. Только в мае объём их заявок вырос на 30 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

По мнению Алексея Шило, среди первоочередных задач транспортной отрасли - развитие портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке, которая традиционно была ориентирована на перевалку угля. Чтобы была возможность переваливать грузы, объёмы перевозок которых растут: металлы, удобрения, контейнеры, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

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