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В Тольятти прошли Дни открытых дверей кластера инновационного станкостроения «РУДА»

23 апреля 2025 17:38
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Курс на кооперацию и технологический суверенитет.

21–23 апреля 2025 года в Тольятти проходили Дни открытых дверей кластера инновационного станкостроения «РУДА»– одного из промышленных кластеров Самарской области, официально зарегистрированного Минпромторгом России в декабре 2024 года. Мероприятие было направлено на обмен опытом, демонстрацию передовых отечественных технологий и расширение сотрудничества между предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса региона и других субъектов России.

Участники знакомились с комплексными решениями для автоматизации производства и инновационным оборудованием для металлообработки, включая технологические линии по производству станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Особое внимание уделялось импортозамещающим проектам, которые способны конкурировать с западными аналогами в условиях санкций.

Первый день события был посвящён налаживанию контактов с партнёрами, второй день – взаимодействию с профильными вузами, ведущим разработки и подготовку специалистов в данном направлении. В финальный день состоялся визит делегации промышленного кластера Татарстана.

Станкостроительный кластер «РУДА» в Тольятти создан в 2022 году по инициативе резидента «Жигулёвской долины» – инжинирингового центра «Прикладная механика» при участии правительства Самарской области. Он стал третьим по счёту станкостроительным кластером в стране и вторым в губернии. В него вошли пять компаний региона, которые специализируются на проектировании и производстве станкоинструментального оборудования, инжиниринговых услугах, разработке программного обеспечения для этой отрасли. Сегодня его участники реализуют три импортозамещающих проекта, а также строят большие планы на перспективу.

Антон Борзаев, основатель кластера и глава компании-резидента технопарка «Жигулёвская долина», отметил: «Мы начинаем собирать в регионе те компетенции, которые помогут выстраивать кооперационные цепочки, ради которых и был создан кластер. Вместе мы становимся более сильными и можем создавать разработки и технологические комплексы, позволяющие решать более крупные задачи с прицелом на будущее».

В экспозиции Дней открытых дверей были представлены уникальные разработки компании «Прикладная механика» и её партнёров – станки с ЧПУ, универсальные смарт-платформы для газового, плазменного и лазерного оборудования, роботизированные комплексы для автоматизации технологических процессов. Эти решения демонстрируют высокий уровень локализации и технологической самостоятельности российских производителей. Кроме того, отечественные разработки предлагаются по более демократичным ценам, нежели импортные аналоги, в том числе произведённые в Китае.

Не обойдён вниманием и актуальный вопрос доступности оборудования: одним из участников выступил партнёр кластера – лизинговая компания, которая предлагает выгодные условия рассрочки с низкими процентными ставками и поддержкой Фонда развития промышленности.

Дни открытых дверей кластера «РУДА» в Тольятти стали заметным событием для демонстрации достижений российского станкостроения, укрепления деловых связей и развития инновационной промышленности в регионе и стране.

 

Фото:  пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

 

Теги: Тольятти

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