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В технопарке «Жигулёвская долина» пройдёт конференция «Внедрение аддитивных технологий в производственные процессы современного предприятия»

29 ноября 2023 14:57
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Всё, что вы хотели знать о 3D-печати.

14 декабря в технопарке «Жигулёвская долина» пройдёт конференция «Внедрение аддитивных технологий в производственные процессы современного предприятия».

Аддитивные технологии переживают сегодня второе рождение. 3D-печать используется в разных отраслях: от авиации и машиностроения до медицины и моды, причём помимо привычных пластиков и композитов применяются и самые неожиданные материалы: дерево, металл, керамика, полимеры, углеводородное волокно, живые ткани, бетон, стекло, сахар, шоколад и т.д. Технологии и оборудование постоянно совершенствуются: становятся более точными, производительными, мультиматериальными, а также доступными для широких масс и предприятий.

Конференция соберёт экспертов отрасли, разработчиков и интеграторов, инжиниринговые и производственные компании, которые используют 3D-печать и готовы поделиться бесценным опытом.

Помимо выступлений, дискуссий и нетворкинга на конференции будет организована компактная выставка деталей-прототипов, возможностей обратного инжиниринга с помощью 3D-сканеров.

Организаторы: Минэкономразвития Самарской области, технопарк «Жигулёвская долина», а также Дмитрий Трубашевский – визионер аддитивных технологий, эксперт школы управления СКОЛКОВО для Executive MBA и департамента корпоративных программ, автор книги и многочисленных публикаций, модератор конференций, основатель проекта «Логика слоя», посвящённого отрасли 3D-печати, сообщает пресс-служба технопарка.

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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