В Самаре железнодорожники провели историческую реконструкцию прибытия поезда Победы на вокзал

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В рамках торжественных мероприятий, приуроченных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, на станции Самара была организована встреча паровоза серии Л «Лебядянка» с эшелоном военной техники и солдатами с фронта.

В исторической реконструкции прибытия ретропоезда на вокзал приняли участие сотрудники Куйбышевской железной дороги, Самарского регионального отделения Российского военно-исторического общества и хора Самарского государственного театра оперы и балета имени Шостаковича.

Помимо демонстрации раритетной техники на привокзальной площади были поставлены театральные и музыкальные номера, которые позволили дополнить экспозицию воссозданием торжественных моментов встречи эшелонов, прибывающих в город в военное и послевоенное время.

Для всех гостей мероприятия работала настоящая военно-полевая кухня, железнодорожники вручали георгиевские ленточки и уникальный номер транспортной газеты Гудок, датированный 9 мая 1945 года.

Праздничные мероприятия, приуроченные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сегодня проходят на всех крупнейших станциях Куйбышевской железной дороги, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД