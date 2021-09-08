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В Самаре открылся центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS

8 сентября 2021 17:01
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Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации.

«Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации данной экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации, что соответствует задачам реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его федеральной программы «Информационная безопасность».

Среди ключевых заказчиков Solar MSS – региональные госорганы, банки, ритейл, промышленность, энергетика, транспорт, логистика, учреждения образования и здравоохранения и другие.

Вопросам обеспечения информационной безопасности органов власти и защите персональных данных уделяется особое внимание со стороны главы региона Дмитрия Азарова. На сегодняшний день одной из главных задач программы «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов стратегии развития большинства крупных компаний на ближайшие годы.

Заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков отметил: «Сегодняшнее открытие офиса Солар в Самаре позволит повысить уровень обеспечения информационной безопасности не только в регионе, но и национальной безопасности страны в целом. Ежедневно только в Самарской области фиксируют до 80 тысяч кибератак на информационные системы и ресурсы органов власти. Поэтому защита от киберугроз для нас – одно из важных направлений. Открытие центра экспертизы по сервисам киберугроз Ростелекома решает и еще одну важную задачу – это подготовка специалистов в области IT и информационной безопасности, которые смогут работать здесь, у нас, тем самым снизится отток высококвалифицированных специалистов в столичный регион».

За шесть месяцев 2021 года на информресурсах Самарской области было зафиксировано более 10,5 млн компьютерных атак, из них более 5 млн имели высокий уровень критичности, было заблокировано более 24 700 IP-адресов, осуществивших попытки компьютерных атак. Средствами антивирусной защиты выявлено и успешно устранено более 3 500 инцидентов, в том числе 356 вредоносных файлов, 1 151 троянских программ. Пресечено более 350 попыток доступа к запрещенным или вредоносным интернет-ресурсам. Все события успешно проанализированы.

По словам вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности Игоря Ляпунова, почти 40% организаций сегмента среднего бизнеса сталкивались с киберинцидентами в 2020 году, при этом вследствие бюджетного и кадрового дефицита им не удавалось обеспечить полноценную защиту. Существующие на рынке сервисные предложения, как правило, представляют собой набор разрозненных технологий без аналитического сопровождения. Такой подход не решает проблемы компаний и фактически оставляет их один на один с атаками-пандемиями и сложными угрозами, с которыми сегодня сталкивается даже средний бизнес и небольшие региональные государственные организации.
Заказчики получают комплексную киберзащиту бизнес-активов силами внешней экспертной команды через «единое окно» взаимодействия, а также могут легко контролировать и оценивать эффективность сервисов. Политики безопасности различных технологий защиты синхронизируются за счет взаимоувязанности этих технологий, а в личном кабинете пользователя формируются аналитические отчеты для оценки качества комплексной защиты от угроз.

«Трансформация экосистемы Solar MSS сделала ее универсальным решением для обеспечения кибербезопасности региональных организаций крупного и среднего размера. Главная ценность, которую получает заказчик – это круглосуточная киберзащита не конкретных объектов, а бизнес-активов целиком с учетом актуальных для него угроз. Она достигается за счет экспертизы крупнейшего сервис-провайдера, которую практически невозможно вырастить внутри компании, если ее основная деятельность не связана с информбезопасностью, – отметил Константин Каманин, директор по развитию продуктового портфеля Solar MSS компании «Ростелеком-Солар». – Поддержку сервисов Solar MSS обеспечивает выделенная региональная команда экспертов с профильной специализацией. При этом экосистема постоянно развивается с учетом возникающих киберугроз: мы регулярно тестируем в нашей лаборатории современные технологии и прорабатываем новые решения для заказчиков».

Согласно данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC за 2020 год, чаще всего кибератаки в регионах связаны с распространением вредоносного программного обеспечения (в т.ч. вирусов-шифровальщиков) и использованием веб-уязвимостей. В зависимости от региона доля каждого из этих типов инцидентов составляет 30-40%.
Напомним, Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз региональной информационной инфраструктуры органов власти, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   пресс-служба департамента информационной политики СО

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