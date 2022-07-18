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В Самаре определены участники проекта «Крылья Ростеха»

18 июля 2022 11:00
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В Самаре определены участники проекта «Крылья Ростеха»

Самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «ОДК-Кузнецов» завершен отбор абитуриентов для зачисления в Самарский университет по программе подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». Осваивать профессию конструктора авиационных и ракетных двигателей будут 40 студентов, которые с первого дня будут трудоустроены на предприятии для получения практических навыков профессии, а также будут учиться по усиленной программе.

13 июля особенности спецпрограммы абитуриенты и их родители смогли обсудить со студентами «Крыльев Ростеха», обучающимися в Московском авиационном институте и Самарском университете. Встреча действующих и будущих «целевиков» прошла на базе «Точки кипения HighTech» «ОДК-Кузнецов». На встрече поднималось множество вопросов: сложность учебной программы, стипендия и прочие выплаты, прохождение практики, выбор тем для курсовым работ и проектов. 

В этом году в ПАО «ОДК-Кузнецов» заявки на обучение по программе «Крылья Ростеха» подали выпускники из городов и районов Самарской и Саратовской областей, Калининграда, в том числе золотые медалисты, участники предметных олимпиад, обладатели значков ГТО, волонтеры.

««ОДК-Кузнецов» как работодатель хочет получить молодого, но уже квалифицированного специалиста, обученного под запросы современного двигателестроения – с навыками проектирования изделий в цифровой среде, умеющего быстро реагировать на изменения технологий. Целевой набор студентов – это действенный инструмент подбора персонала, хоть и не дающий немедленных результатов. Это вложение компании в будущее, которое в «ОДК-Кузнецов» определено на десятки лет вперед благодаря перспективным разработкам и растущим объемом заказов на наши моторы», - заявила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина. 

После прохождения установленных дополнительных испытаний (собеседование по иностранному языку и собеседование) станут известны имена 40 студентов целевого направления «Крыльев Ростеха» и стартует процедура заключения договоров.

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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