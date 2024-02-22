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В Самаре более тысячи бойцов студотрядов ознакомились с выставочной площадкой «Фабрика карьеры в компании «РЖД»

22 февраля 2024 16:42
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В 2023 году более 1000 студентов СамГУПС приняли участие в движении студенческих отрядов.

Сегодня в Самаре в рамках празднования 65-летия движении Российских студенческих отрядов Куйбышевская железная дорога презентовала выставочную площадку «Фабрика карьеры», где ребята смогли ознакомиться с деятельностью компании «РЖД», пройти собеседование или оставить заявку.

На выставочной зоне были представлены тренажерные комплексы для профессиональной подготовки машинистов и обучающие тренажеры виртуальной реальности по следующим профессиям: монтер пути, бригадир пути, сигналист, дежурный по переезду и составитель поездов. Все желающие смогли пройти тестирование и выбрать будущую профессию на месте.

Отметим, что в 2023 году более 1000 студентов СамГУПС приняли участие в движении студенческих отрядов. В том числе, на объекты БАМа отправилась одна из самых многочисленных делегаций в составе 362 человек. В текущем году в рамках действующих студенческих отрядов студенты – железнодорожники будут работать монтерами пути, сигналистами, составителями поездов, электромонтерами контактной сети, помощниками машиниста локомотива и проводниками.

По данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рейтинге «Лучший работодатель России – 2023» ОАО «РЖД» пятый год подряд занимает второе место, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

 

Теги: Самара

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