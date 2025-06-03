Я нашел ошибку
Главные новости:
Данные с неисправных счётчиков не позволяют точно определить потребление энергоресурсов.
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов провести поверку общедомовых приборов учёта тепла
Инструкции для сотрудников не менялись.
В РЖД не подтвердили, что пассажирам нужно ложиться головой к двери после ЧП с поездом
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Приревновал: в Самарской области мужчина до смерти избил знакомого
Губернатор анонсировал новые меры поддержки бизнеса.
Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время роста», приуроченном к празднованию Дня российского предпринимательства
Совет при Президенте по спорту состоится в октябре в Самаре на полях международного форума «Россия – спортивная держава».
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании рабочей группы по подготовке Совета при Президенте по развитию спорта
Начнут реконструкцию двух участков теплотрасс, проходящих по улицам Дзержинского и Нагорной.
В Железнодорожном и Кировском районах Самары ограничат движение транспорта
Мотосезон - 2025 открыли в Самаре
Мотосезон - 2025 открыли в Самаре
В палатах организовано зонирование койкомест для обеспечения максимального комфорта пациентов.
В Кинель-Черкасской больнице завершился капремонт отделения реанимации и интенсивной терапии
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.85
-0.28
EUR 89.93
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
4 июня в Самаре, в историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие новой фотовыставки
«ЗИМ Галерея» и галерея «Виктория» представят в Самаре выставку «Им предстоял долгий путь»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В РЖД не подтвердили, что пассажирам нужно ложиться головой к двери после ЧП с поездом

3 июня 2025 21:37
155
Инструкции для сотрудников не менялись.

В РЖД не подтвердили, что пассажирам нужно ложиться головой к двери после ЧП с поездом.

Информация о том, что сотрудники РЖД просят пассажиров ложиться ногами к окну появилась в СМИ после ЧП в Брянской области. Однако она не соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» заявили в компании, отметив, что инструкции для сотрудников не менялись.

«Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад после трагедии в Брянской области», — сказали в компании.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор анонсировал новые меры поддержки бизнеса.
3 июня 2025  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время роста», приуроченном к празднованию Дня российского предпринимательства
282
Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»
3 июня 2025  12:57
Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»
254
регистрация на форум «иВолга» продлена до 4 июня
3 июня 2025  12:52
Регистрация на форум «иВолга» продлена до 4 июня
262
В Самаре вручили 50 стипендий одаренным детям и талантливой молодежи
3 июня 2025  11:35
В Самаре вручили 50 стипендий одаренным детям и талантливой молодежи
269
В повестку были включены вопросы о развитии туризма и здравоохранения, также традиционно участники совещания рассмотрели инциденты в социальных сетях и обращения граждан.
2 июня 2025  21:24
Губернатор Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве
641
Весь список