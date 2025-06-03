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В РЖД не подтвердили, что пассажирам нужно ложиться головой к двери после ЧП с поездом.



Информация о том, что сотрудники РЖД просят пассажиров ложиться ногами к окну появилась в СМИ после ЧП в Брянской области. Однако она не соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» заявили в компании, отметив, что инструкции для сотрудников не менялись.



«Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад после трагедии в Брянской области», — сказали в компании.