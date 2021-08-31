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В «ОДК-Кузнецов» отметили 60-летие первого испытания ракетного двигателя 

31 августа 2021 17:07
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31 августа 1961 года впервые включился стенд №1 испытательного комплекса ракетных двигателей.

60 лет назад на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха состоялось первое огневое испытание ракетного двигателя РД-107 для ракет-носителей типа Р-7. 

31 августа 1961 года впервые включился стенд №1 испытательного комплекса ракетных двигателей, который расположен в нескольких десятках километрах от Самары в поселке Винтай.  До 1961 года ракетные двигатели, производимые в Куйбышеве, отправлялись на испытания в город Химки.  

Решение о строительстве испытательного полигона для жидкостных ракетных двигателей было принято в 1958 году в связи с организацией их производства в Куйбышеве на заводе №24 им М.В. Фрунзе. При участии главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева была выбрана площадка для строительства в районе села Винтай. В четвертом квартале 1958 года Главспецстрой приступил к возведению испытательного комплекса, которому присвоили наименование «Химзавод». В настоящее время это – обособленное подразделение «Винтай» «ОДК-Кузнецов». 

За шесть десятилетий на первом стенде «ОДК-Кузнецов» было испытано свыше 7 тысяч изделий. Каждый ракетный двигатель, произведенный в «ОДК-Кузнецов», перед отправкой заказчику проходит обязательные огневые испытания. Стенд №1 универсальный, на нем могут испытываться как серийные двигатели РД-107А/РД-108А для I и II ступеней ракет-носителей «Союз», так и двигатель НК-33, разработанный ОКБ Н.Д. Кузнецова для «лунной» ракеты, в настоящее время использующийся для I ступени современной ракеты сверхлегкого класса «Союз-2-1В». 

«Сегодня на испытательном полигоне работает свыше тысячи человек. Это испытатели, работники производства, технические специалисты. Уровень их квалификации позволяет нам планировать перспективное развитие площадки. Несмотря на то, что доля «космической» продукции в портфеле заказов предприятия стабильна и подтверждена на несколько лет вперед, мы уже сегодня планируем расширение испытательной базы за счет ввода специализированных стендов для поузловых испытаний двигателей», - сообщил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. 

За 60 лет работы системы стенда №1 многократно модернизировались. В настоящее время полностью переоборудован пульт управления, он оснащен современными электронными системами, которые в автоматическом режиме с высокой точностью фиксируют все параметры двигателя во время испытаний, однако сама конструкция стенда остается неизменной из-за надежности, безопасности и удобства.  

Сегодня «ОДК-Кузнецов» является единственным предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации, которое специализируется на создании не только авиационной, но и ракетно-космической техники. Объем ее продаж в общем объеме выручки предприятия варьируется от 40 до 45% в разные годы. 

Двигательными установками РД-107А/РД-108А и НК-33 производства ПАО «ОДК-Кузнецов» оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей типа «Союз». Доля предприятия в сегменте ракетных двигателей на российском рынке составляет 80%, по пилотируемым пускам – 100%. Надежность двигателей – 99,9%. 

Запуски ракет-носителей с двигателями, произведенными в «ОДК-Кузнецов», осуществляются с четырех космодромов: Байконур (Казахстан), Плесецк (Россия) и Куру (Французская Гвиана), «Восточный» (Амурская область).

 

Фото:   ПАО «ОДК-Кузнецов»

 

Теги: РД-107 60-летие испытания ОДК-Кузнецов

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