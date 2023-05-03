В МЕГЕ Самара открылись единственные в регионе магазины DUB и Vilet

98

В пространстве для встреч МЕГА Самара с 3 мая начали работу магазины DUB, Vilet и MAAG. Бренды DUB и Vilet в Самаре сейчас представлены только в МЕГЕ.

«Мы стремимся своевременно реагировать на запросы гостей и постоянно расширять список fashion-арендаторов. Мы гордимся нашим партнерством с Fashion and More Management DVCC и тем, что в рамках него будут открыты около пятидесяти магазинов. Уверены, что они вызовут интерес у наших посетителей и станут новой точкой притяжения для любителей шопинга в разных городах России», — отметила Светлана Бурзянцева, руководитель отдела аренды Ingka Centres в России.

DUB, Vilet и MAAG в МЕГЕ Самара расположены в галерее справа от центрального входа за Вкусным бульваром.

Готовится к открытию также магазин Ecru. Четыре бренда займут в МЕГЕ Самара общую площадь более 3,1 тыс. кв. м.

Первые в России магазины DUB и Vilet открылись в московской МЕГЕ Химки и петербургской МЕГЕ Дыбенко 27 апреля. В мае-июне бренды MAAG, DUB, Vilet и Ecru появятся в 10 городах присутствия МЕГИ. Подробная информация об открытиях будет доступна в социальных сетях и на сайте МЕГИ в каждом из городов.

Самыми большими по площади в портфолио будут магазины в МЕГЕ Белая Дача, МЕГЕ Казань, петербургской МЕГЕ Парнас и МЕГЕ Адыгея-Кубань. В Омске бренд MAAG будет представлен только в пространстве для встреч МЕГА Омск.