В июле в Самаре будет проводиться обследование технического состояния телебашни

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6 и 7 июля 2022 года по согласованию с вещателями 20 бесплатных, общедоступных, обязательных цифровых эфирных каналов первого и второго мультиплексов, аналогового телевизионного канала «Ю», а также, радиостанций «Европа плюс», «Авторадио», «Юмор FM», «Радио Ваня», «Комеди Радио», «Радио NRJ», «Ретро FM», «Бизнес FM», «Дети FM», «Радиола», «Радио Монте Карло», на радиотелевизионном передающем центре Самары (ул. Советской Армии, 205) запланировано проведение работ по обследованию технического состояния высотного сооружения (телебашни) с перерывом вещания указанных телерадиоканалов с 09:00 час. до 17:00 час. местного времени.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/ и в Кабинете телезрителя. Так же, можно позвонить на федеральную Горячую линию по тел.8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

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