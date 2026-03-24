В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В 2025 году спасательный отряд «ЛизаАлерт» при поддержке Билайна нашел и спас 836 пропавших самарцев

В течение 2025 года добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил заявки на поиск 1 255 человек в Самарской области. 836 из них удалось найти и спасти – их близкие получили уведомление «Найден.Жив».

Люди могут пропадать по разным причинам: дезориентируются из-за возраста или проблем со здоровьем, теряются в лесу, уезжают и не предупреждают близких, самовольно уходят из дома или сталкиваются с резким ухудшением состояния. С такими ситуациями и работает «ЛизаАлерт», куда обращаются родственники.

Ключевым партнером спасательного отряда уже более 13 лет является Билайн. Чтобы помогать поискам, компания участвует в работе и развивает технические решения. Например, оператор разработал сервис геопоиска для быстрого определения возможного местоположения пропавшего и предоставил оборудование для связи в труднодоступных местах. Кроме того, работают единая горячая линия для обращений и передачи информации и сервис Билайн.Поиск, которые помогают привлекать к поиску людей, находящихся рядом.

Работе отряда очень помогает техника для поиска с воздуха – дроны-беспилотники. Они быстро обследуют территории и передают изображения для автоматического анализа, что значительно ускоряет поисковые операции и снижает нагрузку на волонтеров. В 2025 году Билайн оснастил «ЛизаАлерт» такой техникой для пяти регионов.

«Билайн уже 13 лет поддерживает нас, и это партнерство помогает нам внедрять передовые технологии для спасения людей. Особенно сейчас важны профессиональные дроны: они обследуют большие территории за считанные минуты, могут находить людей даже в темноте или сквозь деревья и передавать голосовые сообщения для координации поисков. Мы открыли сбор средств на их приобретение, и каждый может внести посильный вклад в их покупку, помогая увеличить количество спасенных», – отмечает Григорий Сергеев, руководитель ПСО «ЛизаАлерт».

Билайн вместе с «ЛизаАлерт» запустил спецпроект «Набираем высоту», где идет сбор средств на профессиональную технику, которая поможет расширить возможности поиска пропавших. Цель сбора — 150 миллионов рублей, чтобы оснастить отряды по всей стране профессиональными дронами, обучить пилотов-добровольцев, обеспечить техническое обслуживание и расширить зону охвата, ускорив реагирование на пропажи. В акции может принять участие каждый, перечислить можно любую сумму, даже 1 рубль. Инициатива стартовала в ноябре 2025 года, и недавно уже преодолела важный рубеж: сумма собранных средств перешагнула отметку в 10 000 000 рублей.

