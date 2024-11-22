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Учителей российских школ научат психологической поддержке детей в борьбе с киберугрозами

22 ноября 2024 13:50
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Учителей российских школ научат психологической поддержке детей в борьбе с киберугрозами

Альянс по защите детей в цифровой среде представил учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений «Риски в цифровой среде: диагностика, профилактика, коррекция». Мероприятие прошло в рамках межотраслевой конференции билайн «безопасность клиента на первом месте».

Учебно-методическое пособие Альянса посвящено проблеме рисков цифровой среды, с которыми сегодня сталкиваются дети и подростки на разных этапах взросления. В пособии подробно рассматриваются цифровые риски в контексте трех возрастов — дошкольного, младшего школьного и подросткового. Показывается связь между психологическими особенностями конкретного возраста и характерными для него цифровыми рисками, впервые было введено определение цифровых рисков, с проявлениями которых сегодня сталкиваются дети в киберпространстве. Также представлен современный диагностический инструментарий, который позволит выявлять цифровые риски у детей и подростков, приведены рекомендации для педагогов, психологов и родителей по профилактике цифровых рисков, возникающих в различные периоды детства.

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде:

«В ходе исследований Альянса мы выявили, что риски, с которыми сейчас дети и подростки сталкиваются в киберпространстве, переходят из технологических в разряд психологического воздействия. Именно поэтому возникла необходимость в подготовке учебно-методического пособия. Оно позволит родителям и педагогам общаться с детьми, выявлять паттерны поведения, свидетельствующие о психологических угрозах и оказывать детям помощь».

Как отметила один из соавторов пособия Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Юридическая психология и право» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), важно, чтобы данное пособие было доступно родителям и детям из разных социальных групп и регионов страны, чтобы все имели доступ к практическим советам по профилактике и борьбе с современными цифровыми рисками в сети.

В рамках пресс-конференции референт Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи София Захарова подтвердила: «Сегодня вызовы цифровой среды в том числе касаются глубинных аспектов психологии детей. Большую опасность представляют так называемые "виртуальные маски", когда истинная личность злоумышленника скрывается за вымышленными образами в Сети. Отдельное внимание стоит уделить преодолению цифрового разрыва между поколениями, что позволит создать атмосферу доверия в общении с ребенком, повысит авторитет самих родителей в глазах детей.

Важно также усилить общее взаимодействие для формирования безопасной цифровой среды, где школа, семья и общество работают вместе на благо детей».

Важность участия родителей в борьбе с цифровыми угрозами для детей поддержала и Екатерина Часовская, заместитель директора Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России. По ее словам, важно, чтобы те технологические решения, которые сегодня помогают обеспечивать информационную безопасность детей, — например, средства «родительского контроля», — были востребованы у самих родителей. Минцифры России, в том числе и через портал Госуслуг, активно занимается продвижением инструментов, которые призваны помочь детям избежать цифровых рисков. При этом стоит понимать, что сеть Интернет — это всего лишь одно из «окон» познания мира, во главе угла должны быть доверительные отношения между родителями и детьми, так как ни один самый современный и совершенный фильтр не заменит человеческого общения.

С этим согласны и представители сообщества по поиску пропавших людей: Екатерина Красная, руководитель направления профилактики АНО «Центр поиска пропавших людей» и Нина Маньковская, представитель добровольческого поискового спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Сегодня цифровые риски уже переходят в реальность, являясь в том числе и причиной, по которой ежегодно около 40 тысяч детей пропадают без вести. Это пособие поможет в борьбе с этими угрозами, ведь оно говорит, в том числе, и об одном из главных правил для родителей и учителей в рамках помощи детям — «быть другом своему ребенку», выстраивая с ним доверительные отношения».

Сергей Гребенников, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в рамках пресс-конференции отметил: «В 2024 году в России наблюдаются интересные результаты по цифровой грамотности среди разных возрастных групп. Дети до 13 лет демонстрируют высокие оценки, но имеют трудности в понимании доменов и поисковых операторов, что требует дополнительного обучения. Подростки 14-17 лет также сталкиваются с проблемами, в частности, с облачными хранилищами; лишь треть из них умеет распознавать мошенничество в онлайн-играх. Это подчеркивает необходимость разрабатывать адаптированные образовательные программы, чтобы подготовить новое поколение к безопасному и эффективному использованию технологий».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию одного из членов основателей Альянса — билайн, подтвердила важность выхода пособия в рамках борьбы с цифровыми угрозами. Она указала, что в рамках деятельности Альянса, билайн и платформа «Эверлэнд» также активно развивают онлайн-курсы по использованию цифровых технологий для детей и подростков с особенными потребностями здоровья. Работа ведется совместно с Институтом коррекционной педагогики и направлена не только на повышение цифровых компетенций незрячих подростков, но и особым мерам профилактики киберугроз, которые могут негативно сказаться на психоэмоциональном и физическом здоровье детей.

Представленное учебно-методическое пособие было подготовлено группой психологов МГППУ совместно с ведущими экспертами крупнейших технологических компаний России, основателей и членов Альянса по защите детей в цифровой среде.

Фото: ru.freepik.com

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