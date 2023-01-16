Торговые сети запускают новую технологию проверки сроков годности молочной продукции

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Торговые сети запускают новую технологию, которая будет автоматически проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Речь идет о молочных изделиях, узнали «Известия».

Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить. Первым станет один из крупнейших ритейлеров — компания «Магнит», которая начнет использовать эту технологию в январе. Сеть постепенно подключит каждую точку в течение месяца. Об этом «Известиям» рассказали в компании и подтвердили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Технология поможет избежать продажи просроченной продукции, исключив человеческий фактор, добавили там.

На практике это цифровое решение будет действовать так: из системы маркировки «Честный знак» ритейлер получит информацию о сроке годности товара в момент сканировании марки на кассе. Если система зафиксирует просроченный товар, то она заблокирует транзакцию. То есть, даже если продукция окажется у потребителя, его продажа станет технически невозможной.

В компании отметили, что такое может случиться, например, когда сотрудники магазина не успели убрать просрочку из торгового зала, либо человек взял ее по ошибке.

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