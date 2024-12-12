«Топим лёд» в билайне: выбирай Samsung Galaxy A55 256 ГБ с выгодой 6500 рублей в комплекте со связью и аксессуаром

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В рамках акции «Топим лёд выгодами» в билайне смартфон Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно приобрести в комплекте со связью и аксессуаром с выгодой 6500 рублей. Это отличная возможность стать обладателем современного устройства или порадовать близких подарком с выгодой.

Обновлённая серия смартфонов Samsung Galaxy A55 256 ГБ получила узнаваемый дизайн с тремя камерами и изящную металлическую рамку, которая обеспечит более удобное расположение смартфона в руке во время съёмки.

Оцените преимущества улучшенного 8-ядерного процессора и с лёгкостью работайте в режиме многозадачности, играйте в игры и смотрите любимый контент. Galaxy A55 также обладает встроенной памятью 256 ГБ с возможностью её расширения до 1 ТБ при помощи карты MicroSD. Кроме того, корпус устройства защищен от влаги и пыли, а экран изготовлен из прочного стекла, устойчивого к повреждениям.

Как воспользоваться предложением:

Зайти на страницу акции «Топим лёд выгодами» и выбрать смартфон.

В интернет-магазине билайна выгодный комплект к смартфону добавляется автоматически. Например, за стоимость смартфона Samsung Galaxy A55 256 ГБ вы получаете зарядное устройство и 5500 рублей на связь. Если решили совершить покупку в офисе обслуживания, то в качестве дополнительного товара доступен широкий список из различных позиций. Ознакомиться с правилами акции можно здесь.

Добавляем выгодный комплект в корзину и переходим к оформлению.

Помимо смартфона Samsung Galaxy A55 256 ГБ, в акции «Топим лёд выгодами» в билайне участвуют и другие смартфоны. Максимальная выгода может достигать 30 000 рублей. Состав комплекта и размер выгоды зависит от выбранной модели.

Предложение действует до 28 января 2025 года.

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