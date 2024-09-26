Тольяттиазот присоединился к федеральному проекту «Профессионалитет»

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«Тольяттиазот» предоставил возможность для прохождения стажировки специалистов в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Впервые в Самарской области студентами на предприятии стали педагоги среднего профессионального образования из Республики Башкортостан.

Обучение, которое заняло пять дней, прошли 13 преподавателей различных колледжей, входящих в состав образоватеьно-производственного кластера «Салаватский индустриальный колледж». Специализации учащихся — «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования», «Сварщик», «Оператор-наладчик», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов». Для них была разработана специальная программа, основанная на производственных процессах ТОАЗа и состоящая из нескольких этапов.

Теоретическая часть включала в себя изучение компетенций в Центре подготовки и повышения квалификации кадров «Тольяттиазота» с помощью автоматизированной системы «ОЛИМПОКС». Практика состояла из экскурсии по основным локациям предприятия и стажировки на производстве под руководством наставников. Учитывая профиль специальностей педагогов, были выбраны цех по ремонту запорной арматуры и ремонтно-механический цех. Здесь они получили опыт работы на современном оборудовании.

Финальным этапом стажировки стала сдача демонстрационного экзамена. Полученные знания и навыки будут интегрированы в образовательные программы сузов.

Федеральный проект «Профессионалитет» — одна из инициатив в области социально-экономического развития России. Среди ключевых задач программы — повышение квалификации кадров работников среднего профессионального образования с помощью прохождения стажировки в организациях реального сектора экономики.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ»:

«Тольяттиазот» всегда живо откликается на инициативы, связанные с подготовкой квалифицированных кадров. Чтобы приблизить теоретический материал к реальному производству, преподаватели образовательных организаций сначала сами должны увидеть, как устроены технологические процессы. После практических занятий на предприятии им будет проще передавать свои знания будущим специалистам, а учебная программа станет более современной и эффективной.

Фото: пресс-служба АО «ТОАЗ»