СВГК полностью восстановила газоснабжение населенных пунктов Пестравского района

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21 апреля в диспетчерскую службу «Средневолжской газовой компании» поступил сигнал о повреждении газопровода в районе населенного пункта Тяглое Озеро. Эксплуатационной службой СВГК ситуация была оперативно локализована. На период проведения ремонтных работ было приостановлено газоснабжение населенных пунктов Михеевка, Крюково, Лозавое, Майское, Тяглое Озеро, Овсянка, Телешовка.

Строительно-восстановительные работы произведены силами 4-х бригад межрайгаза «Новокуйбышевск» ООО «СВГК», и утром газоснабжение населенных пунктов Пестравского района полностью восстановлено.