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Стало известно, когда в Тольятти запустят производство Lada Vesta

5 августа 2022 09:44
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Стало известно, когда в Тольятти запустят производство Lada Vesta

АВТОВАЗ представил обновленную индустриальную стратегию, согласно которой производство Lada Vesta перенесут из Ижевска в Тольятти. Это позволит обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива Группы АВТОВАЗ, минимизировать производственные и логистические расходы. В Тольятти на основной линии будут делать до 60 автомобилей в час. Рестарт производства Lada Vesta запланирован на начало весны 2023 года.

Исходя из задач, поставленных перед Компанией акционерами, а также прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году, производительность «Лада-Ижевск», которая составляет до 32 автомобилей в час, будет недостаточной для удовлетворения спроса. При этом завод «Лада-Ижевск» продолжит развиваться. Здесь будет организовано производство инновационного продукта — принципиально новой электрической версии Lada e-Largus. На предприятии также продолжится развитие производства комплектующих для Lada Vesta: штамповочного и пластика, сохранятся сервисные и обеспечивающие функции, пишет 63.ру.

«Лада-Ижевск» — российское автомобилестроительное предприятие, расположенное в Ижевске. С 2011 года является 100% дочерним предприятием АО «Автоваз» и контролируется через дочернюю компанию «Объединенная автомобильная группа». Сейчас там продолжается кризис, который вызван сложностями в поставке комплектующих для Lada Vesta и приостановкой производства автомобилей этого семейства.

— Мы принимаем все меры по трудоустройству и социальной адаптации работников «Лада-Ижевск», имеющих риск высвобождения. В Республиканском центре занятости за предприятием закреплены кураторы, для более чем 1500 работников организованы временные работы. Кроме того, 130 человек уже переведены на другие предприятия республики. По желанию работники смогут бесплатно получить дополнительное образование. Так, в сентябре 61 человек начнет обучение и переобучение, — рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он также добавил, что фундамент для развития электротранспорта в Удмуртии заложен. Владельцы электрокаров, зарегистрированных с января прошлого года, освобождены от уплаты транспортного налога.

— Сегодня в республике порядка 10 зарядных станций. В конце прошлого года администрация Ижевска договорилась с филиалом «Россетей» о строительстве в городе в 2023 году еще трех новых электрозаправок. В конце августа один из будущих резидентов технопарка «ИКСЭл-Сарапул» начнет производить зарядные станции для электромобилей, — сообщил Глава республики Удмуртия.

АВТОВАЗ ввел пакет дополнительных мер для повышения загрузки и развития своего дочернего предприятия «Лада-Ижевск». Пакет включает в себя меры по поддержке коллектива и по обеспечению его занятости. Данные меры реализуются в связи с продолжающимся кризисом поставок комплектующих для модели Lada Vesta и приостановкой производства автомобилей этого семейства.

Кроме того, запланировано создание «Индустриального парка Лада-Ижевск», в том числе с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для формирования новых рабочих мест. При открытии «Индустриального парка Лада-Ижевск» будет использован успешный опыт такого же парка в Тольятти, когда было создано более 2,5 тысячи рабочих мест.

В Тольятти АВТОВАЗ постепенно запускает одну линию за другой, выпуская модели в упрощенной комплектации. Недавно автогигант сообщил о расширении линейки комплектаций Lada Granta 2022 модельного ряда, а следом предприятие объявило о том, что возобновляет еще одно производство. 

Теги: Автоваз

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