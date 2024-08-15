Современное здание для энергетиков открыли на КбшЖД на станции Кротовка в Самарской области

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Сегодня на станции Кротовка (Самарская область) состоялось открытие нового модульного здания для сотрудников энергетического комплекса Куйбышевской железной дороги.

– Открытие современного здания на станции Кротовка это реальный пример того, что мы уделяем самое пристальное внимание не только энергетической безопасности объектов железной дороги, но и создаем для наших работников достойные социально-бытовые условия труда и отдыха, отвечающие всем современным требованиям, – отметил в приветственном слове директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго Валентин Санько.

Куйбышевская железная дорога стала первой магистралью, где по данной технологии было возведено многофункциональное модульное здание повышенной комфортности для работников энергетического комплекса.

В помещении площадью порядка 300 кв. м предусмотрено все для комфортных условий труда и отдыха сотрудников: рабочие кабинеты, технический класс, бытовые помещения с гардеробными, душевыми, туалетами и комнатой сушки спецодежды, комната приема пищи, мастерская, оборудованная необходимым инструментом и станками, и гараж для автотранспорта. В каждом кабинете установлена система кондиционирования воздуха.

Улучшение условий труда и отдыха энергетиков увеличит производительность труда, что в итоге отразится на качестве и безопасности перевозочного процесса.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД